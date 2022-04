PlayStation Plus : les nouveaux abonnements disponibles le 22 juin 2022 en France

Sony s’apprête à amener de gros changements aux joueurs PlayStation en introduisant plusieurs formules d’abonnement au PlayStation Plus. Alors que l’annonce de ces dernières remonte à fin mars, la firme nippone vient tout juste de confirmer leurs dates de lancement en France : le 22 juin 2022.

Les abonnements PlayStation Plus arrivent

Trois nouveaux abonnements arrivent pour les joueurs PS4 et PS5 : le PlayStation Plus Essential, le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium. Annoncées le 29 mars dernier par Sony, ces formules n’ont pas été déployées directement auprès des consommateurs. Seule une période avait été communiquée : le mois de juin 2022.

Une mise à jour du billet de blog concernant l’évolution du PlayStation Plus vient de préciser exactement la date de lancement en Europe : le 22 juin 2022. Avant cela, d’autres régions du monde auront déjà goûté à ces nouvelles formules : l’Asie le 23 mai ; le Japon le 1er juin ; et l’Amérique le 13 juin.

Outre cette information importante, qui annonce enfin une date de lancement pour la riposte de Sony face au Xbox Game Pass, nous avons appris que le service de cloud gaming inclut dans le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium allait être disponible dans 11 nouveaux pays : Bulgarie, Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Malte, Pologne, Chypre, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Pour rappel, voici rapidement les avantages de chaque nouvel abonnement PlayStation Plus :