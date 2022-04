iMac : un nouveau modèle avec puce M3 pour 2023

Alors que le 1er semestre 2022 est toujours en cours, de nouvelles rumeurs viennent nous révéler les ambitions d’Apple pour 2023. Selon Mark Gurman, la firme à la pomme prévoirait une nouvelle itération de l’iMac pour l’année prochaine. Ce dernier viendrait offrir plus de performances grâce à la puce M3.

Pas d’iMac en 2022, mais un modèle avec puce M3 en 2023

Depuis quelques mois, des rumeurs prédisent l’arrivée de plusieurs Mac avec puce M2. Au total, cette nouvelle génération devrait se composer de neuf modèles différents, allant du Mac Mini au MacBook Pro 14 et 16 pouces, en passant par le Mac Pro et le MacBook Air. Deux d’entre eux devraient d’ailleurs être présentés durant la WWDC 2022 du juin.

Mark Gurman voit cependant plus loin et parle déjà des modèles avec puce M3. Dans sa dernière newsletter Power On parue ce dimanche, le journaliste de chez Bloomberg est en effet venu annoncer que la prochaine génération d’iMac arriverait en 2023 et aurait droit à ce nouveau processeur. Il souligne notamment que cette version est déjà en cours de préparation par Apple et qu’elle sera lancée « avant la fin de l’année prochaine au plus tôt ». Pour terminer sur cette gamme de produits, l’informateur précise qu’un iMac Pro est toujours en développement, mais que son lancement « ne sera pas de si tôt ».

Aux dernières nouvelles, le journaliste est venu préciser les puces M2 qu’embarqueraient les prochains Mac d’Apple. La puce d’entrée de gamme viendrait ainsi équiper le MacBook Air, le MacBook 13 pouces d’entrée de gamme et le Mac Mini ; la M2 Pro et M2 Max pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ; et la M2 Ultra pour le Mac Pro.

Les premiers modèles équipés de cette nouvelle génération de puce M2 arriveraient ainsi en 2022, au plus tôt durant la WWDC 2022. La fin de ce renouvellement de gamme semblerait ainsi se terminer durant le premier semestre 2023, avant un lancement d’ordinateurs avec puce M3 en fin d’année prochainement.