Sony WH-1000XM5 : une nouvelle génération plus performante et avec un nouveau design

En fin de semaine dernière, une fuite d’information est venue révéler un nouveau modèle de casque à réduction de bruit pour Sony : le WH-1000XM5. L’occasion de découvrir plusieurs changements de taille introduits sur cette génération.

Quoi de neuf avec le casque Sony WH-1000XM5 ?

La gamme WH-1000XM de Sony est une référence sur le marché des casques audio à réduction de bruit active. Avec le WH-1000XM4, le constructeur nippon a apporté de petites améliorations avec par exemple la prise en charge du Bluetooth multipoint et du capteur de proximité. La génération suivante devrait cependant apporter plusieurs améliorations notables d’après une récente fuite.

D’après les informations et les visuels du média TechnikNews, le Sony WH-1000xM5 profiterait premièrement d’un nouveau design, semble-t-il plus raffiné. Il semble notamment prendre ses inspirations d’un concurrent historique de la marque sur le secteur de l’audio, Bose. L’arceau fait en effet penser à celui introduit sur le Headphones 700 de ce constructeur. Un bouton physique pour gérer les modes de réduction de bruit est toujours présent. On découvre aussi que le bouton ON/OFF est désormais mécanique. Côté connectique, USB-C et prise jack sont toujours de la partie.

Outre ce changement esthétique, la fiche technique vient aussi profiter de nouveautés. Pour commencer, cette cinquième génération aurait droit à un nouveau driver et une réduction de bruit (ANC) améliorée, mais aussi du Bluetooth 5.2. La batterie profiterait de son côté d’une amélioration majeure. En effet, le Sony WH-1000XM5 viendrait proposer 40 heures d’écoute avec la réduction de bruit active, soit 10 heures supplémentaires par rapport à la génération précédente. Logiquement, le temps de charge augmente, passant ainsi à 3,5 heures pour aller de 0 à 100 % de batterie (+ 30 minutes par rapport au WH-1000XM4).

