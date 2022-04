Instagram : épingler des publications sur son profil, ce sera bientôt possible !

Un profil évolue rapidement sur les réseaux sociaux. Afin de permettre aux utilisateurs de mettre en avant certains contenus, Instagram développe en ce moment une fonctionnalité permettant d’épingler des publications. Plusieurs captures d’écran ont d’ailleurs été partagées pour imager cette nouveauté.

Des contenus épinglés sur Instagram

Comme tout réseau social, Instagram évolue et prépare l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Alors qu’un fil d’actualité en plein écran est en cours de test, une autre fonctionnalité en aussi en cours de préparation depuis quelque temps : le fait de pouvoir réarranger les publications sur son profil. Finalement, de nouvelles captures d’écran viennent de dévoiler que la plateforme envisagerait de laisser les utilisateurs épingler des publications.

Sur Twitter, l’internaute Salman Memon a dévoilé plus précisément deux visuels imageant cette nouvelle fonctionnalité en cours de test par Instagram. Cette dernière semble ainsi permettre d’épingler jusqu’à 3 posts au maximum afin qu’elle s’affiche en haut du fil de publications votre profil. De ce fait, les posts plus récents que vous publieriez se retrouveront juste en dessous.

Dans les détails, nous voyons que la fonctionnalité d’épinglage des publications sur le profil est facilement accessible depuis la publication de son choix. En effet, il suffit de toucher les trois petits points verticaux afin de voir l’option « Épingler à votre profil ». De manière plus professionnelle, cette fonctionnalité pourrait permettre à des entreprises et marques de mettre en avant des évènements, de nouveaux produits ou encore les posts les plus engageants.

Pour rappel, le développeur mobile et ingénieur Alessandro Paluzzi dévoilait en janvier 2022 qu’Instagram souhaiter donner plus de liberté aux utilisateurs en permettant de réorganiser les posts sur son profil. La fonctionnalité offrait ainsi la possibilité de déplacer les posts afin de l’organiser en fonction de ses préférences, et non obligatoirement par ordre chronologique de publication.

Reste maintenant à savoir si ces fonctionnalités en cours de tests arriveront un jour ou l’autre pour tous les utilisateurs, ou si elles resteront de simples expérimentations.

