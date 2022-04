iPhone 14 : pas de capteur de 48 Mpx et de puce A16, mais une connexion par satellite

L’iPhone 14 n’est pas près de profiter de beaucoup de nouveautés. En effet, les rumeurs ne cessent de confirmer une très grande disparité entre les modèles standards et les Pro. Cependant, l’ensemble de la gamme aurait droit à une connexion par satellite.

Un iPhone 14 délaissé, mais une connexion par satellite pour tous

Mark Gurman, célèbre journaliste de chez Bloobmerg bien informé sur les projets d’Apple, est venu confirmer certaines rumeurs autour des iPhone 14 dans sa dernière newsletter Power On parue ce dimanche. Une nouvelle fois, l’informateur est venu réitérer le fait qu’Apple aurait décidé de différencier davantage ses modèles d’iPhone Pro et non-Pro avec cette génération.

Il revient ainsi sur le fait que les iPhone 14 Pro et Pro Max seront les seuls à avoir droit au nouveau capteur grand-angle de 48 Mpx. De leur côté, les iPhone 14 standards continueraient avec le capteur de 12 Mpx, comme sur les iPhone 13. Mark Gurman s’est ensuite accordé avec les propos de Ming-Chi Kuo datant de mars, concernant le fait que les iPhone non Pro « sont susceptibles de s’en tenir au A15 de l’année dernière ou à une variante de celui-ci ». De ce fait, seuls les modèles Pro auraient droit à la nouvelle puce A16. Le journaliste souligne notamment qu’outre le fait de vouloir différencier plus fortement les modèles d’iPhone 14, cette décision pourrait être liée à la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Par la suite, Mark Gurman reconfirme la rumeur concernant le remplacement du modèle « mini » par une version « Max ». Ce modèle aurait ainsi droit à une dalle de 6,7 pouces et coûterait selon lui 200 $ de moins que l’iPhone 13 Pro Max. Côté design, les iPhone 14 ressembleraient fortement aux iPhone 13. Cependant, les versions Pro s’équiperaient d’une « nouvelle encoche ». Cela renvoie directement aux rumeurs faisant mention de deux poinçons pour les iPhone 14 Pro : un allongé pour les capteurs Face ID et un classique pour renfermé la caméra selfie.

Pour finir, le journaliste de chez Bloomberg affirme de nouveau qu’Apple travaillerait sur une technologie permettant aux iPhone de profiter d’une connexion par satellite. Cela permettrait ainsi de passer des appels d’urgences ou d’envoyer des messages textes dans des zones reculées où la connexion cellulaire n’est pas disponible.

