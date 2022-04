iPhone 14 Pro : vers un port Lightning amélioré pour de meilleurs transferts de données ?

Le port USB-C ne serait toujours pas au programme pour les iPhone de cette année. Cependant, Apple envisagerait d’introduire un port Lightning amélioré pour iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Les utilisateurs pourraient ainsi profiter de vitesses de transferts de données plus rapides.

Du nouveau pour le port Lightning avec les iPhone 14 Pro !

En 2021, Apple est venu ajouter une fonctionnalité très intéressante pour les vidéastes : le ProRes. Disponibles uniquement sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, ce nouveau format de capture de vidéo permet d’enregistrer davantage d’informations qu’un fichier vidéo standard, comme le sous-échantillonnage en 4:2:2 10 bits et l’enregistrement de fichier vidéo RAW, mais se veut aussi plus facile à gérer en post-production. En conséquence, il prend beaucoup de place sur la mémoire des iPhone. Il est ainsi nécessaire de transférer régulièrement les vidéos captées en ProRes sur un ordinateur pour récupérer un peu de place sur son smartphone.

Malheureusement, le port Lightning ne profite pas d’une vitesse de transfert de données très satisfaisante. En effet, la génération embarquée sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max a des vitesses limitées à 480 Mb/s ou 60 Mo/s, équivalentes à celles de la norme USB 2.0. D’après le site iDropNews, Apple aurait décidé de passer à la norme USB 3.0 pour les iPhone 14 Pro et Pro Max. Cela permettrait ainsi d’offrir de bien meilleures vitesses de transfert de données. On monterait en effet à du 5 Gb/s ou 640 Mo/s avec cette génération. L’USB-C ne serait donc toujours pas au programme chez Apple. Pourtant, la plupart des iPad y ont déjà gouté, mais aussi tous les derniers MacBook.

