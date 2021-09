Pour esquiver l’USB-C, Apple proposerait un iPhone sans port

Bien que l’Europe veuille faire de l’USB-C un standard universel sur un grand nombre d’appareils électroniques, Apple ne voit pas les choses de la même façon. Pour éviter de se plier aux règles, la firme passerait directement à un iPhone sans port.

Apple va abandonner le Lightning, sans passer par l’USB-C

Le 23 septembre, la Commission européenne a présenté une proposition qui rendrait obligatoire l’adoption de la recharge USB-C sur les appareils électroniques comme les smartphones. Alors que de nombreux fabricants proposent déjà des téléphones avec recharge de type C, l’iPhone d’Apple reste avec son port Lightning.

Et Apple a bien l’intention de ne pas se plier aux règles européennes. Le constructeur aurait réfléchi à une stratégie pour le moins efficace : la suppression du port qui permet de recharger son iPhone.

Cette rumeur avait été mentionnée par le leaker Jon Prosser en mai 2020, celui-ci expliquait avoir eu l’information qu’Apple prévoyait de supprimer prochainement le port Lightning. Le leaker dévoilait que l’objectif de la firme de Cupertino n’était pas de proposer un port USB-C. Il affirmait que ce type de connectique ne verrait jamais le jour sur un iPhone.

Avec cette nouvelle législation de la Commission européenne, Apple pourrait donc accélérer le processus de l’iPhone sans port et proposer le premier iPhone qui se recharge uniquement en sans fil ou en MagSafe.

La loi ne rentrerait pas en vigueur immédiatement

De plus, si le Parlement vote en faveur de cette loi, les constructeurs auront un délai de 24 mois pour s’y plier, soit deux années complètes. Apple regrette dans son communiqué officiel un laps de temps trop court. Il y a aussi les implications financières d’un tel changement, en ce qui concerne les revenus que la norme Lightning génère actuellement via le programme MFi d’Apple.

La recharge filaire via le port MagSafe n’est pas sans défauts, mais Apple pourrait investir pour développer un peu plus le système et le rendre plus performant. En 24 mois, il y a fort à parier que la firme de Cupertino proposera une solution adaptée pour recharger nos iPhone plus efficacement en sans-fil.

Envie d’en savoir plus sur la nouvelle loi à propos de l’USB-C ? Découvrez vite cet article : L’Europe compte toujours obliger l’utilisation de l’USB-C !