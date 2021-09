OnePlus Buds Z2 : on sait déjà toutes les nouveautés des écouteurs

Cela n’est plus un secret, OnePlus prépare bel et bien une nouvelle paire d’écouteurs abordables. Prenant le nom de OnePlus Buds Z2, les nouveaux true wireless de la marque chinoise viennent d’ailleurs de fuiter. La fiche technique n’a ainsi plus de secret : meilleure autonomie, réduction de bruit active… On vous dit tout !

La fiche technique des OnePlus Buds Z2

Attendus pour le mois d’octobre 2021, les OnePlus Buds Z2 ne semblent plus rien avoir à cacher. Le leaker Max Jambor vient en effet de révéler les principales informations autour de la fiche technique des prochains écouteurs sans fil abordables du constructeur chinois.

Pour commencer, cette seconde génération apporterait la réduction de bruit active, grande absente des OnePlus Buds Z. De ce fait, les utilisateurs pourront se couper du monde extérieur en quelques secondes. En plus de cela, les OnePlus Buds Z2 viendront profiter de la norme Bluetooth 5.2.

Un grand bond a ensuite était effectué au niveau de l’autonomie des écouteurs. Max Jambor annonce en effet que les écouteurs profiteraient de 38 heures d’autonomie grâce à son boitier de charge, soit 18 heures supplémentaires par rapport à la version de l’année dernière. Sur une charge, les OnePlus Buds Z2 devraient d’ailleurs tenir 7 heures. Une charge de 10 minutes dans le boitier permettrait en plus de récupérer 5 heures de batterie.

Côté design, aucun changement notable ne serait de la partie, à l’exception de la forme plus angulaire des embouts. Deux coloris seraient proposés : noir et blanc. Pour faire du sport, sachez que les écouteurs profiteraient d’une certification IP55. Ils sont donc résistants à l’eau et la transpiration, mais aussi la poussière. Pour finir, les OnePlus Buds Z2 seraient compatibles avec le Dolby Atmos afin d’offrir une meilleure expérience d’écoute.

