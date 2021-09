OnePlus Buds Z2 : les nouveaux écouteurs attendus pour octobre

Le fabricant OnePlus devrait officialiser une nouvelle génération de ses écouteurs TWS abordables. Les OnePlus Buds Z2 succéderaient naturellement aux OnePlus Buds Z.

OnePlus s’apprête à lancer de nouveaux écouteurs

OnePlus pourrait songer à renouveler ses Buds Z, sortis en fin d’année 2020. Certaines fuites commencent à voir le jour, dont une toute récente.

91Mobiles et OnLeaks ont en effet publié des rendus de haute qualité du OnePlus Buds Z2, nous donnant notre premier aperçu des prochains écouteurs. Les rendus sont basés sur des images réelles, et selon eux, ces rendus représentent le design final. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, les OnePlus Buds Z2 ressemblent assez au modèle de l’année dernière, avec des tiges cylindriques et un panneau arrière plat brillant.

Buds Z2 : des écouteurs abordables

Ces écouteurs sont dotés d’embouts en silicone. On ne devrait pas avoir de réduction de bruit active sur ce modèle d’entrée de gamme, mais les embouts en silicone permettront une atténuation passive du bruit.

Ces nouveaux écouteurs ont des embouts en silicone plus petits que ses prédécesseurs, de sorte qu’ils devraient être plus confortables à porter pendant de plus longues sessions d’écoute. En outre, les OnePlus Buds Z2 semblent également embarquer un capteur infrarouge, qui manquait dans les Buds Z. Celui-ci permet de détecter lorsque vous enlevez un écouteur afin de mettre votre contenu en pause. Les écouteurs sont livrés dans un étui de charge identique à celui de leur prédécesseur. Le boîtier dispose d’un port USB Type-C et d’une LED verte.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques des OnePlus Buds Z2. On ne sait pas, par exemple, s’ils profiteront d’une réduction active du bruit. Selon OnLeaks, les écouteurs devraient être présentés le mois prochain. Pour rappel, les OnePluds Buds Z avaient été lancés en octobre 2020, au prix de 59 euros. On peut donc s’attendre à un tarif similaire pour la prochaine version, que la marque pourrait lancer aux côtés du OnePlus 9RT.

