Realme Pad : une tablette entrée de gamme très prometteuse

Realme a annoncé le 9 septembre sa première tablette Android, la Realme Pad, aux côtés des smartphones Realme 8i et Realme 8s lors d’un évènement virtuel.

Realme à la conquête de nouveaux marchés

Après quelques jours de rumeurs et de teasing, Realme vient d’officialiser sa tablette tactile fonctionnant sous Android. En cette fin d’été 2021, Realme se lance dans de nouveaux marchés, avec notamment son premier ordinateur portable : le Realme Book. La Realme Pad arrive sur un marché où peu de nouveaux acteurs tentent de se faire une place. Et pour se positionner en tant que leader face aux Xiaomi Mi Pad 5, la firme mise sur une fiche technique complète et un petit prix.

L’une des premières choses attirant l’attention sur cet appareil est son épaisseur de seulement 6,9 ​​millimètres. Cette Realme Pad propose une dalle de 10,4 pouces, à la résolution de 2000 x 1200 pixels ainsi qu’un taux d’occupation de 82 %.

Malgré son grand format, la tablette tactile de Realme se veut assez passe-partout.

Malgré le prix abordable, Realme inclut des caractéristiques assez complètes et des options aussi intéressantes que d’avoir quatre haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos. Soit dit en passant, le système d’exploitation utilisé est Android 11, qui comprend une surcouche maison appelée Realme UI for Pad, qui est spécialement conçue pour être utilisée avec des tablettes.

Une tablette entrée de gamme très complète

C’est au niveau des performances qu’on sent l’orientation entrée de gamme. La tablette est en effet équipée d’un SoC Helio G80 et 3 ou 4 Go de RAM selon les modèles. Il est clair qu’il ne faudra pas attendre de grandes performances pour le gaming. Cependant, pour du multimédia et quelques jeux, la tablette n’éprouvera aucune difficulté.

S’y ajoutent 32 ou 64 Go de stockage interne, avec un emplacement permettant d’accueillir une carte microSD. Une batterie de 7100 mAh est présente et peut se recharger à une puissance de 18 W au maximum. Realme précise également que sa tablette supporte la charge inversée filaire.

Quant au prix, cette nouvelle tablette se place dans l’entrée de gamme en étant lancée à partir de 160 € environ. Le plus onéreux des modèles s’affiche à 205 €, pour une disponibilité en Inde à compter du 16 septembre. La tablette sortira en Espagne, mais Xiaomi n’a pas communiqué à propos d’une sortie en France.

