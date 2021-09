GoPro Hero 10 Black : on connait son prix, et il ne va pas vous plaire…

La nouvelle GoPro Hero 10 Black se fait toujours attendre, mais nous connaissons désormais la date de lancement de la nouvelle action-cam. Son prix a également fuité : il devrait être en hausse par rapport à la génération précédente.

Davantage de caractéristiques ont fuité

GoPro devrait annoncer sa nouvelle caméra d’action le 15 septembre, mais une fuite récente a gâché le suspense pour les fans qui attendent le Hero 10 Black. Il y a quelques jours, le site WinFuture avait révélé le design et quelques caractéristiques de la Hero 10 Black. Roland Quandt est de retour, révélant le prix de la prochaine caméra d’action de GoPro, la Hero 10 Black

Le dernier article WinFuture en révèle également plus sur les fonctionnalités que le GoPro Hero 10 Black emporte avec elle. Alimentée par un nouveau chipset appelé GP2, elle est apparemment deux fois plus puissant que celui de la Hero 9 Black.

Cela se traduira par une meilleure vidéo dans des conditions de faible éclairage, ainsi qu’une meilleure stabilisation de l’image, selon les sources de WinFuture. Il y a aussi un nouveau couvercle d’objectif avec un revêtement hydrophobe qui minimise également les reflets, ce qui devrait améliorer encore la qualité des photos et des vidéos que vous pouvez prendre avec l’appareil photo.

Un prix en hausse pour la GoPro Hero 10 Black ?

La Hero 10 Black sera livrée avec le même écran de 2,7 pouces que son prédécesseur avec fonctionnalité tactile. Cependant, on dit que la fréquence de rafraîchissement de l’écran avant est augmentée pour obtenir un affichage de sortie plus fluide. GoPro affirme que la prochaine Hero 10 Black offrira des commandes tactiles plus fluides et un déclenchement plus rapide de l’obturateur. La qualité d’image en direct est également considérée comme supérieure à celle de son prédécesseur. Le FoV restera le même à 132 degrés, mais il peut être élargi à 155 degrés à l’aide du mode Max Lens. La batterie reste également inchangée à 1720 mAh avec prise en charge d’une charge rapide.

La caméra Hero 10 Black devrait être officiellement annoncée le 15 septembre. Elle devrait coûter 539,99 euros. Comparée à la Hero 9 Black que nous avons récemment testée, mise en vente à partir de 480 €, il semble donc que le modèle de cette année sera plus cher.

Intéressés par cette nouvelle action cam ? Apprenez-en plus à propos à travers notre article GoPro Hero 10 : nouveau processeur, stabilisation améliorée et 4K 120 FPS au programme ?