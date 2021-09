Huawei MateStation X : enfin un vrai concurrent à l’iMac d’Apple ?

Huawei a dévoilé aujourd’hui un tout nouvel ordinateur tout-en-un destiné à concurrencer l’iMac d’Apple avec un écran de très bonne qualité. Huawei propose des processeurs AMD Ryzen 5000, des haut-parleurs Devialet de haute qualité et quatre microphones.

Un iMac version Huawei ?

L’activité principale de Huawei se diversifie et s’étend maintenant à d’autres catégories que les smartphones. Après s’être lancé dans les ordinateurs portables puis dans les moniteurs PC il y a peu, Huawei revient avec un PC tout-en-un.

Le constructeur vient en effet d’officialiser le MateStation X. C’est le premier ordinateur AiO de Huawei, avec un design de style similaire à l’écran MateView précédent. Il fait penser à l’Apple iMac 2021 d’Apple, et compte bien lui faire un peu d’ombre. Il propose un écran 4K+ de 28,2 pouces à l’échelle 3:2, tactile sur dix points simultanément.

Le rapport écran/corps est excellent avec environ 92 %. La fiche technique mentionne également un support de 98 % de la gamme de couleurs P3, 100 % sRGB et la certification TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker-Free.

La luminosité est excellente et monte jusqu’à 500 nits, assez rare pour un écran, ou même un PC tout-en-un.

Le MateStation X disponible à la fin du mois en Chine

Le MateStation X utilise un corps en métal, proposé en gris foncé ou en argent brillant. La charnière pour incliner l’écran pivote de 20° et peut se manipuler à un doigt.

Huawei intègre à son MateStation X 16 Go de mémoire DDR4-3.200 et un SSD M.2 de 512 Go. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 sont également disponibles, tout comme une webcam 720p.

Quant aux connectiques, il y a deux ports USB-C (USB 3.2 Gen 1) avec une sortie d’alimentation de 10 W, deux ports USB-A (USB 3.2 Gen 1) et une prise audio. Huawei expédie le MateStation X avec son clavier sans fil Huawei (version empreinte digitale). Le lecteur d’empreintes digitales du clavier sert également de bouton d’alimentation. Il est également livré avec la souris Bluetooth Huawei AF30.





L’un des points forts de l’équipement est le système de son développé en collaboration avec Devialet. Celui-ci se compose de deux haut-parleurs stéréo de 5 watts et d’un subwoofer de 10 watts. L’ordinateur est livré avec Windows 10, mais Huawei promet une collaboration transparente avec les appareils HarmonyOS, y compris les smartphones et les tablettes.

Le Huawei MateStation X est lancé pour la première fois en Chine. Le modèle Ryzen 5, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD coûte 9999 yuans soit environ 1.314 euros, tandis que le modèle haut de gamme avec Ryzen 7 coûte 11.999 yuans soit environ 1.578 euros. Pour l’instant, Huawei n’a pas communiqué à propos d’une commercialisation dans d’autres pays.

