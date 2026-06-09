BOSGAME rend l’IA locale accessible et sécurisée pour tous

La demande pour une IA locale plus confidentielle explose. De plus en plus d’utilisateurs cherchent à protéger leurs données tout en bénéficiant de la puissance de l’IA. Face à ce besoin, BOSGAME présente un mini PC innovant : le VTA-439. Ce nouvel appareil transforme l’IA locale en une solution pratique et accessible à tous.

Une IA locale au service de la confidentialité des données

Avec des inquiétudes croissantes sur la confidentialité, BOSGAME répond en garantissant que le traitement de l’IA reste sur l’appareil. Ainsi, les données sensibles ne quittent jamais votre bureau. Cela élimine les risques liés aux échanges avec le cloud. De plus, l’indépendance vis-à-vis des abonnements ou des API cloud permet à chaque utilisateur de garder le contrôle total sur ses capacités d’IA. L’expérience devient donc plus sûre et beaucoup plus réactive grâce à cette architecture de traitement en temps réel.

Mini PC VTA-439 : performances et accessibilité pour tous

Le mini PC VTA-439 est doté d’un processeur AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 et d’un NPU puissant basé sur l’architecture AMD XDNA™ 2. Il est capable de supporter de nombreuses charges de travail d’IA locales, comme Llama 3 8B, ComfyUI, ou OpenAI Whisper. Le VTA-439 est proposé à partir de 1 049 dollars, minimisant ainsi la barrière à l’entrée pour particuliers, créateurs ou petites équipes. Son format compact lui permet de s’adapter à tous les espaces de travail.

BOSGAME, un acteur innovant du marché des PC IA

Fondé en 2021, BOSGAME est reconnu pour ses innovations dans l’informatique accessible. L’entreprise fabrique tous ses produits d’IA dans son usine exclusive, avec plus de 300 ingénieurs en R&D. Cette organisation permet d’offrir des produits à la fois performants et abordables. BOSGAME s’engage à rendre l’IA professionnelle accessible au plus grand nombre, sans compromis sur la qualité.

En conclusion, BOSGAME s’impose comme un acteur clé du marché grâce à son mini PC VTA-439. L’entreprise prouve qu’il est possible d’associer confidentialité, performance et accessibilité pour démocratiser l’IA locale. Aujourd’hui, un usage simple, puissant et sécurisé de l’IA est enfin à la portée de tous.

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