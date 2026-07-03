CALB impressionne avec ses solutions innovantes de stockage d’énergie

La transition énergétique s’accélère en Europe. Lors du salon Intersolar Europe 2026 à Francfort, CALB a dévoilé ses nouvelles solutions de stockage d’énergie longue durée. Ce lancement met en avant des technologies de batteries et de systèmes performants, pensées pour accompagner les entreprises vers un avenir énergétique durable.

Les nouvelles batteries longue durée de CALB pour le stockage

Avec sa gamme ZHIJIU, CALB présente des cellules de batteries à cycle long et haute capacité. Parmi les innovations, on retrouve la cellule empilée de 661 Ah. Elle cumule jusqu’à 15 000 cycles sans perte de performance les trois premières années, et offre une durée de vie pouvant atteindre 25 ans. CALB répond ainsi aux défis des grandes installations, en réduisant le coût du stockage tout en augmentant la fiabilité et la longévité des systèmes.

Innovations dans le refroidissement liquide et la sécurité

La sécurité et l’efficacité sont au cœur des nouvelles solutions de CALB. L’entreprise a présenté un conteneur à refroidissement liquide de deuxième génération, qui peut stocker jusqu’à 6,25 MWh. Ce nouveau modèle augmente la capacité de 25 %, tout en utilisant 40 % de composants en moins. Ces avancées facilitent aussi le transport et l’installation. De plus, de nouveaux systèmes modulaires de 6,9 MWh à plus de 10 MWh ont été lancés pour optimiser la densité énergétique et accélérer les déploiements.

Solutions CALB adaptées aux projets industriels et commerciaux

CALB n’oublie pas les besoins des entreprises. Les armoires de 261 kWh et 418 kWh à refroidissement liquide sont destinées aux projets industriels et commerciaux. Grâce à leurs certifications internationales et à des systèmes de sécurité avancés, elles offrent une grande souplesse d’utilisation. Elles garantissent aussi un excellent retour sur investissement, du fait de leur robustesse et de la technologie de refroidissement performante.

En résumé, CALB s’impose comme un acteur majeur de la nouvelle vague énergétique. Avec des batteries de pointe, des systèmes sûrs et des solutions adaptées, l’entreprise accompagne la transition énergétique européenne. Pour les entreprises et les porteurs de projets qui veulent investir dans le stockage, CALB représente aujourd’hui une référence incontournable.

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