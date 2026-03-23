Toshiba brille au Cloudfest 2026 : innovation fiable pour le stockage d’entreprise

Toshiba Electronics Europe revient sur le devant de la scène technologique. La marque participera au Cloudfest 2026, du 23 au 26 mars à Europapark, Rust. L’événement sera l’occasion idéale pour Toshiba et ses partenaires de démontrer leur avance dans le secteur du stockage cloud destiné aux entreprises, surtout à l’ère de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données.

Des solutions de stockage taillées pour les défis de demain

Les données n’ont jamais circulé aussi vite ni été aussi volumineuses qu’aujourd’hui. Devant ce flux colossal, Toshiba propose des architectures de stockage avancées afin de garantir la scalabilité, les performances et la fiabilité requises par les applications modernes. Grâce à sa technologie HDD d’entreprise, le constructeur assure une capacité à l’échelle du pétaoctet tout en maintenant un coût total de possession réduit.

Sur le salon, Toshiba mettra en avant la flexibilité et la puissance de ses solutions via des démonstrations en direct. Ces démonstrations illustreront la capacité d’adaptation des disques durs professionnels à différents usages stratégiques. Quel que soit le secteur, Toshiba veut prouver que le disque dur n’a pas dit son dernier mot face à la montée en puissance du cloud et de l’IA.

Des démonstrations concrètes et impressionnantes

Pour appuyer ses promesses, la marque s’appuie sur des partenaires reconnus tels qu’UGREEN, PROMISE Technology et Microchip Technology. Les visiteurs pourront découvrir une palette de systèmes :

Systèmes NAS UGREEN : de 2 à 8 baies pour montrer l’adaptabilité à toutes tailles d’entreprises.

: de 2 à 8 baies pour montrer l’adaptabilité à toutes tailles d’entreprises. Serveur de stockage IA 60 baies : géré par TrueNAS, il affiche 1 Po de stockage, parfait pour l’IA ou le machine learning, et prêt pour une évolution vers le GPU.

: géré par TrueNAS, il affiche 1 Po de stockage, parfait pour l’IA ou le machine learning, et prêt pour une évolution vers le GPU. Configuration de 2 Po : plus de 100 disques durs de 24 To montés dans un JBOD, tournant sous ZFS/JovianDSS pour une démo haut débit et haute capacité .

: plus de 100 disques durs de 24 To montés dans un JBOD, tournant sous ZFS/JovianDSS pour une . Cluster de 1,3 Po PROMISE : architecture hybride RAID matériel et logiciel, axée sur la redondance et l’évolutivité de l’infrastructure.

Grâce à ces démonstrations, Toshiba veut convaincre que ses technologies répondent sans faillir aux exigences actuelles et futures, où le traitement et la gestion des données doivent rester fluides, sûres et économiques.

Prêts à relever les défis de l’IA et de la data, Toshiba et ses partenaires s’imposent ainsi comme des acteurs incontournables du stockage professionnel. Par ailleurs, n’hésitez pas à partager vos attentes ou vos expériences sur ces technologies. Le cloud et l’IA sont en effet en pleine mutation : dites-nous en commentaire comment vous imaginez l’avenir du stockage !