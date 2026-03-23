Test – Quntis Foldable Dual-Head Monitor Light Bar : la lampe écran ultime pour bosser (et gamer) sans fatigue

Quand on passe des heures devant un écran, que ce soit pour écrire, jouer ou monter des vidéos. L’éclairage devient vite un élément clé. Trop souvent négligé, il peut pourtant faire toute la différence entre une session agréable et une fatigue visuelle bien installée.

C’est exactement là que la Quntis Foldable Dual-Head LED Monitor Light Bar entre en scène. Une barre lumineuse pensée pour les setups modernes, avec une promesse simple : améliorer le confort visuel tout en ajoutant une touche esthétique.

Et autant le dire tout de suite : après plusieurs jours d’utilisation, je ne peux clairement plus m’en passer.

Un design pensé pour les setups modernes

Dès le déballage, on sent que Quntis maîtrise son sujet. La marque n’en est pas à son coup d’essai sur les monitor light bars, et ça se ressent immédiatement.

Ce modèle se distingue surtout par son design double tête pliable, qui permet d’élargir considérablement la zone d’éclairage. C’est particulièrement intéressant si tu utilises un écran large ou incurvé. C’est typiquement mon cas.

Contrairement aux barres classiques, ici, tu peux ajuster l’angle pour couvrir parfaitement ton bureau. Et ça, c’est un vrai plus au quotidien.

L’installation est ultra simple : un clip vient se poser sur le haut de l’écran sans l’abîmer. Quntis propose d’ailleurs un système pensé pour s’adapter à différents formats, y compris les écrans incurvés, avec une fixation stable et sécurisée.

Un éclairage vraiment pensé pour les yeux

C’est clairement le point fort du produit.

La Quntis Foldable Dual-Head ne se contente pas d’éclairer : elle le fait intelligemment. On retrouve ici un éclairage LED avec :

luminosité ajustable en continu

température de couleur réglable de 3000K à 6500K

diffusion homogène

Ces réglages permettent d’adapter la lumière à toutes les situations, que ce soit en journée ou en soirée, et surtout de réduire la fatigue visuelle.

Mais ce qui change vraiment la donne, c’est le design asymétrique à 45°. Concrètement, la lumière est dirigée vers le bureau et non vers l’écran, ce qui évite totalement les reflets parasites.

Et franchement, après quelques heures d’utilisation, la différence est flagrante. Moins de fatigue, moins de tension dans les yeux et une meilleure concentration.

RGB + ambiance : le combo parfait pour le gaming

Là où Quntis a bien joué, c’est sur l’ajout d’un rétroéclairage RGB.

On retrouve plusieurs modes lumineux à l’arrière, qui permettent de créer une ambiance vraiment sympa derrière l’écran.

Alors oui, ça peut sembler gadget au départ, mais en pratique :

ça réduit le contraste écran / environnement

ça améliore le confort visuel

et ça donne un vrai look gaming / premium au setup

Clairement, si tu aimes peaufiner ton bureau, tu vas apprécier.

Une utilisation ultra confortable au quotidien

Autre point que j’ai réellement apprécié : la simplicité d’utilisation.

La barre est fournie avec une télécommande, ce qui permet de régler :

la luminosité

la température de couleur

les modes RGB

sans avoir à toucher la lampe.

C’est typiquement le genre de détail qui fait la différence à l’usage.

On retrouve aussi une fonction mémoire, qui permet de retrouver automatiquement les derniers réglages utilisés.

Et ça, c’est franchement pratique quand tu bosses tous les jours au même endroit.

Une vraie solution pour le télétravail et la création

Ce type de produit peut sembler accessoire, jusqu’à ce qu’on l’utilise.

Dans mon cas, que ce soit pour écrire des articles, retoucher des photos ou simplement bosser tard le soir, cette lampe change clairement le confort de travail.

Elle coche toutes les cases :

gain de place (pas de lampe sur le bureau)

éclairage homogène

meilleure lisibilité

moins de fatigue

Et contrairement à une lampe classique, ici tout est pensé pour l’écran.

Une marque reconnue (et récompensée)

Ce n’est pas un hasard si Quntis commence à se faire une vraie place sur ce marché.

La marque a récemment été récompensée aux International design Awards 2025, une distinction qui vient saluer le travail réalisé sur le design et l’innovation de leurs lampes pour écran.

Et honnêtement, quand on voit la qualité du produit, ce n’est pas surprenant. On sent qu’il y a une vraie réflexion derrière : ergonomie, confort visuel, esthétique. Tout est cohérent.

Mon verdict après plusieurs jours

Je vais être clair : je pensais tester un accessoire sympa et au final, c’est devenu un indispensable de mon setup.

La Quntis Foldable Dual-Head Monitor Light Bar réussit à combiner :

confort visuel

design intelligent

fonctionnalités utiles

ambiance RGB

Le tout dans un format compact et efficace.

C’est typiquement le genre de produit qu’on sous-estime, jusqu’à ce qu’on y goûte.

Conclusion

Si tu passes beaucoup de temps devant ton écran : que ce soit pour bosser ou jouer, cette lampe peut clairement améliorer ton quotidien.

Entre le confort visuel, le gain de place et l’ambiance RGB, la Quntis Foldable Dual-Head Monitor Light Bar coche quasiment toutes les cases.

Et avec la reconnaissance aux Design Awards 2025, Quntis prouve qu’il ne s’agit pas juste d’un gadget, mais d’un produit bien pensé et abouti.

Clairement, une excellente surprise et un upgrade que je recommande sans hésiter pour ton setup.

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