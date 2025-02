TEST – Porsche Design AOC Agon Pro PD34 : un écran gaming ultra-luxueux en QD-OLED

Quand Porsche Design s’associe à AOC, le résultat ne peut être qu’exceptionnel. Le Porsche Design AOC Agon Pro PD34 est un écran gaming qui ne se contente pas de proposer des performances de haut niveau : il joue aussi la carte du luxe et du design premium. Avec sa dalle QD-OLED de 34 pouces, son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms, il s’adresse aux joueurs exigeants, mais aussi aux amateurs de beaux objets. À 1199 €, il n’est clairement pas pour toutes les bourses, mais vaut-il son prix ? Après l’avoir testé en profondeur, voici notre verdict.

Un design unique signé Porsche Design

Dès le premier regard, le Porsche Design AOC Agon Pro PD34 impose son style. Son design est à la fois élégant et sobre, avec des lignes épurées qui rappellent les créations de la marque automobile allemande. Les bordures fines sur trois côtés renforcent l’impression d’immersion, tandis que l’arrière de l’écran affiche fièrement les logos Porsche et AOC rétroéclairés par des LED de très bonne qualité. Ce souci du détail fait toute la différence et donne immédiatement l’impression d’avoir un produit haut de gamme entre les mains.

Le pied en acier inoxydable est un autre élément marquant. Plutôt compact, il prend peu de place sur le bureau tout en offrant une excellente stabilité. Son poids inspire confiance, et il ne fait aucun doute que cet écran a été conçu pour durer. On sent ici un vrai travail sur l’ergonomie et l’esthétique, avec une approche presque artisanale qui le distingue des autres moniteurs gaming.

La dalle QD-OLED somptueuse du Porsche Design AOC Agon Pro PD34

Le Porsche Design AOC Agon Pro PD34 ne se contente pas d’un design soigné. Son écran QD-OLED de 34 pouces, en 3440×1440 et format 21:9, offre une qualité d’affichage remarquable. Cette technologie garantit des noirs profonds, un contraste percutant et des couleurs éclatantes. C’est idéales pour le gaming et la création de contenu. De plus, le HDR améliore la dynamique des images, rendant l’expérience encore plus immersive.

En jeu comme en bureautique, cette dalle impressionne par sa précision. Contrairement aux écrans LCD classiques, elle affiche des couleurs fidèles et un contraste supérieur, tout en maintenant une luminosité équilibrée. Résultat : une image nette et agréable, parfaite pour les longues sessions.

Un rafraîchissement et un temps de réponse ultra-rapides

Avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son temps de réponse GTG de 0,03 ms, le Porsche Design AOC PD34 excelle en gaming. En effet, les images sont ultra-fluides, ce qui améliore l’expérience, surtout dans les FPS nerveux et les jeux compétitifs. Chaque mouvement s’affiche instantanément, sans ghosting, offrant une réactivité idéale pour les joueurs exigeants.

Cependant, cette fluidité ne profite pas qu’au gaming. Naviguer sur le web ou basculer entre plusieurs applications devient incroyablement fluide. Aucun ralentissement ne se fait sentir, rendant l’utilisation quotidienne particulièrement agréable. Une fois adopté, ce confort visuel devient difficile à abandonner. C’est un luxe qui devient vite addictif, même en dehors du gaming.

Un format ultra-large pratique et immersif pour le Porsche Design AOC Agon Pro PD34

Le format 21:9 du PD34 apporte un réel avantage, aussi bien en jeu qu’en productivité. En gaming, il élargit le champ de vision. C’est en effet un atout qui renforce l’immersion, notamment dans les simulations, les jeux de course ou les RPG. Dans les FPS, les bordures sont généralement remplies par des barres noires pour ne pas donner un avantage.

Mais ce format ne se limite pas au gaming. Il se révèle aussi très pratique pour le travail. L’espace supplémentaire permet d’organiser plusieurs fenêtres côte à côte, évitant ainsi l’usage d’un écran auxiliaire au Porsche Design AOC PD34 Que ce soit pour le montage vidéo, le développement ou le multitâche, le confort est optimal.

Les connectiques bien pensées du Porsche Design AOC Agon Pro PD34

Le Porsche Design AOC Agon Pro PD34 propose une connectique complète pour s’adapter à divers besoins. Il intègre un port USB-C, un DVI et deux ports HDMI, offrant ainsi une compatibilité étendue avec de nombreux appareils. En plus de ces entrées vidéo, il dispose d’un hub USB composé de deux ports USB-A bleus et un port USB-A jaune. Cette configuration permet de connecter facilement plusieurs périphériques tout en bénéficiant d’un transfert rapide des données.

En approfondissant cet aspect, la présence d’un port USB-C apporte une polyvalence supplémentaire. Il facilite la connexion d’un ordinateur portable ou d’autres dispositifs compatibles tout en permettant l’alimentation simultanée. Le hub USB intégré améliore aussi l’ergonomie, réduisant le besoin d’adaptateurs externes. De plus, l’organisation des câbles est simplifiée grâce à une gestion bien sous l’écran. Cela contribue à un setup plus propre et ordonné, renforçant l’aspect premium du moniteur.

Un OSD bien pensé et des protections anti-burn-in du PD34

Naviguer dans les menus de l’écran est une expérience agréable grâce à un OSD clair et intuitif. L’interface du Porsche Design AOC PD34 est bien organisée, avec des réglages accessibles rapidement. Que l’on veuille ajuster la luminosité, activer un mode gaming ou gérer les options d’économie d’énergie, tout est simple et fluide.

Un autre point positif : la protection contre le burn-in. Comme tout écran OLED, il pourrait être sujet aux marquages en cas d’affichage prolongé d’éléments fixes. Heureusement, AOC a intégré un système de protection intelligent qui réduit considérablement ce risque. Cela permet donc d’utiliser l’écran sans crainte, même pour de longues sessions de travail ou de jeu.

_____________________

Porsche Design AOC Agon Pro PD34 : un écran luxueux qui sublime un setup

Le Porsche Design AOC Agon Pro PD34 est un écran qui ne se contente pas d’être performant : il est aussi un véritable objet de luxe. Son design unique, ses finitions impeccables et ses LED subtiles en font une pièce maîtresse pour n’importe quel setup. On achète ici bien plus qu’un simple écran gaming, on investit dans un produit au design soigné, capable de transformer un bureau ou une station de jeu en un véritable espace premium.

Son prix de 1199 € est élevé, mais il ne s’adresse pas à tout le monde. Ceux qui recherchent uniquement un écran performant trouveront des alternatives moins chères avec des caractéristiques similaires. Mais pour les amateurs de design et d’expérience haut de gamme, cet écran est un choix unique, qui allie puissance, esthétisme et exclusivité.