Test – Ecovacs DEEBOT N20 PRO PLUS : Station compacte, efficacité redoutable

Le marché des robots aspirateurs ne cesse de croître, offrant des innovations constantes pour faciliter notre quotidien. Parmi les nouveaux venus, le Ecovacs DEEBOT N20 PRO PLUS. Il se distingue par ses fonctionnalités avancées et son efficacité remarquable. Proposé à 499,00 € sur Amazon, ce modèle vise à révolutionner votre routine. Un nettoyage avec des technologies de pointe et une utilisation simplifiée.

Notre avis en bref sur le DEEBOT N20 PRO PLUS

Le DEEBOT N20 PRO PLUS est un aspirateur polyvalent qui transforme le nettoyage domestique en une tâche sans effort. Avec une puissance d’aspiration de 8000 Pa et un système de navigation laser intelligent, il assure une couverture complète et évite les obstacles avec précision. Sa fonction de lavage est également très performante, garantissant des sols impeccables.

Fiche technique du DEEBOT N20 PRO PLUS

Caractéristiques Détails Autonomie 5h / 5200 mAh Aspiration sur tapis Oui Puissance d’aspiration 8000 Pa Capacité bac à poussière 400 ml Capacité bac à poussière base Non applicable Capacité eau propre 180 ml Capacité eau sale Non applicable Base Auto-Empty Station Serpillière Oui, vibrante Séchage serpillière Non Couleur Blanc Prix 499,00 €

Unboxing

En ouvrant la boîte du Ecovacs DEEBOT N20 PRO PLUS, on observe un produit bien conçu. Le robot aspirateur arbore une finition blanche élégante qui s’intègre facilement dans n’importe quel intérieur moderne. La station de charge et de vidage automatique est compacte et bien pensée. Elle permet une vidange automatique du bac à poussière grâce à un système de filtration multicyclonique. Ce système innovant élimine le besoin de sacs à poussière, réduisant ainsi les coûts et simplifiant l’entretien.

Le contenu de la boîte inclut également des accessoires essentiels. Tels qu’une brosse rotative, une serpillière en microfibres et son support, et bien sûr la base de chargement. Ces éléments sont soigneusement emballés, assurant qu’ils arrivent en parfait état. Le manuel d’instructions, quant à lui, est clair et détaillé, facilitant grandement l’installation initiale du robot.

Dès le déballage, le DEEBOT N20 PRO PLUS promet une expérience utilisateur fluide et sans tracas. Avec tous les outils nécessaires pour commencer immédiatement le nettoyage de votre maison.

Installation et facilité d’utilisation

Mise en route et Cartographie

L’installation du Ecovacs DEEBOT N20 PRO PLUS est simple et rapide. Dès la mise sous tension, le robot commence son cycle de cartographie initiale. Utilisant la technologie laser TrueMapping pour scanner et créer une carte précise de votre domicile en quelques minutes. Cette cartographie permet au robot de naviguer efficacement. Il les obstacles et couvre toutes les zones de nettoyage de manière méthodique.

Application ECOVACS HOME

L’application ECOVACS HOME, essentielle pour personnaliser l’utilisation du DEEBOT N20 PRO PLUS, est conviviale et intuitive. Elle permet de programmer les horaires de nettoyage, définir des zones spécifiques à nettoyer ou à exclure, et ajuster les paramètres de nettoyage. La commande vocale via Alexa et Google Assistant facilite encore plus l’interaction. Permettant de lancer des sessions de nettoyage, mettre en pause ou arrêter le robot, et même demander un statut de nettoyage simplement en utilisant la voix.

Simplicité d’utilisation quotidienne

Le DEEBOT N20 PRO PLUS offre une expérience utilisateur fluide et intuitive. La gestion multi-étages permet au robot de cartographier et de nettoyer plusieurs niveaux de votre maison, ajoutant une flexibilité supplémentaire. Globalement, ce robot combine une installation facile avec une utilisation quotidienne simplifiée grâce à une technologie de pointe et une application bien conçue. En effet, ces caractéristiques le rendent particulièrement attrayant pour les utilisateurs.

Performances et Efficacité

Aspiration Puissante et Technologie Anti-Enchevêtrement

Le DEEBOT N20 PRO PLUS se distingue par une puissance d’aspiration de 8000 Pa, capable de ramasser efficacement les poils d’animaux, les poussières et les résidus alimentaires en un seul passage. La technologie ZeroTangle empêche les poils et textiles de s’emmêler dans la brosse, assurant une maintenance minimale et une efficacité maximale.

Système de Nettoyage Vibrant OZMO Pro 2.0

Le système de nettoyage vibrant OZMO Pro 2.0 utilise des vibrations à haute fréquence pour éliminer rapidement les taches tenaces. La serpillière en microfibres, associée à un réservoir d’eau de 180 ml, assure une humidification continue et uniforme, permettant au DEEBOT N20 PRO PLUS de revitaliser vos sols à chaque passage.

Navigation Précise et Adaptation Automatique

Grâce à la navigation TrueMapping utilisant un télémètre laser à 360°, l’aspirateur cartographie votre domicile avec une grande précision. Il peut éviter les obstacles et couvrir toutes les zones de nettoyage de manière récurrente. De plus, il détecte automatiquement les tapis et ajuste la puissance d’aspiration pour une efficacité optimale sur toutes les surfaces, garantissant un nettoyage complet et sans effort.

Fonctionnalités supplémentaires

Station de Vidage Automatique

Le DEEBOT N20 PRO PLUS est équipé d’une station de vidage automatique avec un système de filtration multicyclonique, éliminant le besoin de sacs à poussière. Le réservoir de 1,5 litre de la station doit être vidé environ tous les 30 à 45 jours, réduisant les taches manuelles et simplifiant l’entretien.

Personnalisation via l’Application

L’application ECOVACS HOME permet de personnaliser les paramètres de nettoyage tels que la puissance d’aspiration et le débit d’eau. Elle offre également des options de programmation pour définir des horaires de nettoyage et des zones interdites, permettant d’adapter le nettoyage à vos besoins spécifiques.

Flexibilité de Nettoyage

La possibilité de définir des zones interdites et de programmer des horaires de nettoyage rend le DEEBOT N20 PRO PLUS particulièrement polyvalent. Ces fonctionnalités permettent d’adapter le nettoyage à vos besoins spécifiques, garantissant une maison propre avec un minimum d’effort.

Conclusion

En résumé, le Ecovacs DEEBOT N20 PRO PLUS se distingue par sa puissance d’aspiration exceptionnelle, ses fonctionnalités intelligentes et son design pratique. Proposé à un prix de 499 € sur Amazon, il offre un excellent rapport qualité-prix. Avec des technologies avancées telles que le système PureCyclone et la navigation TrueMapping, ce robot aspirateur est une solution de nettoyage performante et sans effort. Sa compatibilité avec les assistants vocaux et l’application ECOVACS HOME permet une personnalisation et une facilité d’utilisation accrues, rendant le nettoyage de votre maison plus efficace et plus agréable. Nous recommandons vivement le DEEBOT N20 PRO PLUS pour une maison plus propre, plus saine, et en toute simplicité d’utilisation.