IFA 2024 : ECOVACS dévoile ses robots aspirateurs DEEBOT

L’IFA 2024 a été le théâtre d’une véritable démonstration de force d’ECOVACS, leader mondial des robots ménagers intelligents. La marque a profité de cet événement majeur pour présenter ses dernières innovations en matière de nettoyage des sols, avec une gamme de nouveaux robots aspirateurs DEEBOT qui promettent de changer la donne.

DEEBOT X8 PRO OMNI : Le nettoyage des sols réinventé

Le DEEBOT X8 PRO OMNI est la véritable star de cette nouvelle gamme. Premier robot nettoyeur au monde à intégrer un système de nettoyage de serpillière révolutionnaire, il redéfinit les standards du nettoyage domestique. Grâce à une pression de 4 000 Pa, une rotation à 200 tours par minute et une puissance d’aspiration de 13 000 Pa, il élimine toutes les tâches, même les plus tenaces. La serpillière se lave automatiquement à chaque tour, garantissant un nettoyage hygiénique et efficace. Fini les sols sales, le DEEBOT X8 PRO OMNI laisse derrière lui une propreté éclatante.

DEEBOT T50 : La puissance dans un design ultra-mince

Le DEEBOT T50, quant à lui, séduit par son design ultraplat, mesurant seulement 81 mm de hauteur. Il se glisse facilement sous les meubles et atteint les zones les plus difficiles d’accès. Malgré sa taille compacte, il offre une puissance d’aspiration de 15 000 Pa et atteint les bords et les coins à la perfection. La technologie ZeroTangle 2.0 empêche les cheveux de s’emmêler, facilitant ainsi l’entretien et garantissant des performances optimales à chaque utilisation.

DEEBOT N30 PRO OMNI : Le nettoyage intelligent accessible à tous

ECOVACS n’a pas oublié les budgets plus serrés avec le DEEBOT N30 PRO OMNI à l’IFA 2024. Ce modèle d’entrée de gamme offre une solution de nettoyage complète à un prix abordable. Il est équipé de technologies avancées telles que ZeroTangle 2.0, TrueEdge et OZMO Turbo 2.0 pour un nettoyage efficace et en profondeur. Sa station OMNI simplifie l’entretien grâce à l’auto nettoyage automatique et aux fonctions de contrôle intelligentes. Le DEEBOT N30 PRO OMNI prouve qu’il est possible d’avoir un robot aspirateur performant et intelligent sans se ruiner.