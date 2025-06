Resident Evil Requiem dévoile son gameplay et donne plus de détails sur son protagoniste

L’attente en valait la peine. Quelques semaines après son annonce officielle, Capcom a enfin dévoilé le gameplay de Resident Evil Requiem lors du Capcom Spotlight 2025. L’équipe de développement a également donné un aperçu plus approfondi de ce neuvième opus, notamment sur le choix du protagoniste. On vous dit tout.

Pas de Leon Scott Kennedy pour Resident Evil Requiem

Le Capcom Spotlight du 26 juin a enfin permis de voir les premières images de gameplay de Resident Evil Requiem, le neuvième opus de la saga d’horreur de Capcom. Transportant les joueurs à Raccoon City, aux racines du mal, le jeu met en scène la nouvelle protagoniste Grace Ashcroft. Selon l’équipe de développement, elle est “une personne introvertie qui a facilement peur, ce qui influencera la façon dont les spectateurs vivront le jeu à travers ses yeux ». Et, combinée aux horreurs de l’environnement, Resident Evil Requiem engendrera une sorte de « peur addictive » chez les joueurs.

Le choix de cette nouvelle protagoniste n’est pas anodin. Selon le réalisateur Kōshi Nakanishi, reprendre un héros surentraîné aurait nui à l’ambiance horrifique. “Nous voulions que le joueur ressente une peur viscérale, pas qu’il se repose sur ses acquis”, explique-t-il. Enfin, en mentionnant brièvement le nom de Leon Kennedy, l’équipe déclare qu’il n’était pas le protagoniste idéal en raison de son intrépidité.

Autre nouveauté majeure : le gameplay propose aux joueurs de passer à tout moment entre la vue à la première et à la troisième personne. Les créateurs précisent que la première personne est plus adaptée à l’horreur et que la troisième est plus adaptée aux joueurs orientés vers l’action.

Fidèle à son ADN, Resident Evil Requiem sera entièrement solo, misant tout sur l’atmosphère et la narration. Le jeu sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. En attendant, appréciez les premières images de gameplay :