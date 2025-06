Little Nightmares 3 : la date de sortie est enfin officielle, avec une petite surprise en plus !

Ça y est : deux ans après son annonce, Supermassive Games et Bandai Namco ont enfin dévoilé la date de sortie de Little Nightmares 3. La saga horrifique revient plus terrifiante que jamais, avec notamment l’arrivée un nouveau mode coopératif. Et ce n’est pas tout : Bandai Namco a également annoncé Little Nightmares Enhanced Edition, une version améliorée du classique d’horreur de 2017.

Un cauchemar à deux

Les prochains mois s’annoncent terrifiants pour les fans de frissons ! Durant le livestream du 24 juin, Supermassive Games et Bandai Namco annoncent l’arrivée du troisième opus de Little Nightmares. Le titre s’ajoute alors à la croustillante liste des jeux d’horreur dévoilés cette année, aux côtés de Silent Hill f et Resident Evil 9 Requiem.

Grande nouveauté pour cet opus : Little Nightmares 3 introduit enfin un mode coopération. Disponible exclusivement en ligne, les joueurs y incarneront Low et Alone, deux âmes piégées dans The Spiral, un monde encore plus sombre et déroutant que les précédents. Bandai Namco a également introduit un système appelé Friend’s Pass. Avec ce dernier, vous pouvez inviter un ami à jouer l’aventure complète en ligne même s’il ne possède pas le jeu.

La formule de Little Nightmares 3 ne diffère pas des précédents opus. On explore des lieux aussi fascinants que glauques, avec ses propres énigmes, pièges mortels et créatures difformes. Le tout, dans l’esthétique cauchemardesque typique de la série.

Appréciez la bande-annonce de gameplay :

Little Nightmares 3 sortira 10 octobre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Switch 2.

Little Nightmares Enhanced Edition : un remake technique pour l’original

En parallèle, Bandai Namco dévoile une Enhanced Edition du premier Little Nightmares. Cette version bénéficie de graphismes en 4K, d’un mode 60 fps, de ray tracing et un temps de chargement ultra-rapide. Pour vous donner une idée, voici le comparatif entre Little Nightmares Enhanced Edition et le titre original :

Little Nightmares Enhanced Edition sera disponible le 10 octobre sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC. Bonne nouvelle : vous pouvez y jouer dès maintenant si vous précommandez une copie numérique de Little Nightmares 3.