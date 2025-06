Silent Hill f dévoile enfin sa date de sortie dans une terrifiante bande-annonce

Le State of Play du 4 juin dernier a apporté une série de nouvelles passionnantes pour les fans, avec de nouveaux trailers et annonces en tout genre. Les amateurs de jeux d’horreur ont également eu leur lot d’adrénaline, avec l’annonce de la date de sortie de Silent Hill f. Dans une bande-annonce glaçante, Konami nous dévoile un peu plus de son jeu d’horreur psychologique, transportant les joueurs dans un Japon à en faire fuir plus d’un touriste…

Une nouvelle ère pour Silent Hill

L’heure est à la terreur. Lors du State of Play du 4 juin 2025, Konami a dévoilé la deuxième bande-annonce officielle de Silent Hill f. Cette nouvelle itération marque un tournant majeur pour la franchise, en étant le premier jeu Silent Hill à se dérouler au Japon. La bande-annonce révèle des ennemis terrifiants, notamment des mannequins armés de lames, ainsi que des environnements où la nature semble corrompue. Le jeu explore des thèmes profonds tels que la trahison, la folie et la beauté dans l’horreur.

Comme dévoilé dans le premier trailer de Silent Hill f, les joueurs incarnent une jeune lycéenne dénommée Shimizu Hinako. “Alors qu’Hinako tente de survivre dans la ville plongée dans le brouillard, elle sera confrontée à des décisions qui détermineront son destin final. Choisira-t-elle d’embrasser l’élégance et la beauté ? Ou son chemin la mènera-t-il à la folie et à l’horreur ? Va-t-elle succomber à la folie s’abattant sur elle, ou peut-elle affronter ses peurs et trouver un moyen de s’échapper ?” déclare PlayStation dans son nouveau billet de blog accompagnant l’annonce de la date de sortie.

Côté combat, Konami ajoute qu’ils seront “aussi difficiles que les obstacles qu’Hinako doit surmonter dans la vie”. Ils seront également plus orientés vers l’action que dans le remake de Silent Hill 2, sorti l’année dernière.

Nous vous laissons apprécier la nouvelle bande-annonce de Silent Hill f dans la vidéo ci-dessous :

La bande-annonce de Silent Hill f a également dévoilé la date de sortie du jeu. Shimizu Hinako vous donne donc rendez-vous le 25 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les précommandes sont déjà disponibles, avec une édition standard à 69,99 $. Quant à l’édition Deluxe, elle coûtera 79,99 $. Elle offre un accès anticipé de 48 heures, un artbook numérique, une bande-son numérique et un costume de lapin rose pour la protagoniste.