Test – NZXT Kraken Elite 420 RGB : Un monstre de refroidissement

Après des années à rester sur des tailles relativement standard, NZXT innove encore dans le milieu du refroidissement. Avec son Kraken Elite 420 RGB, la marque nous propose un imposant watercooling AIO d’une taille peu présente sur ce segment. On retrouve les mêmes éléments haut de gamme que son petit frère, le Kraken Elite 360 RGB 2024, mais dans des dimensions plus conséquentes. Est-ce que sa taille est un réel intérêt, ce dernier né haut de gamme vaut le détour ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article.

Unboxing

D’extérieur, le packaging est similaire aux anciens, en dehors de la taille. Nous retrouvons encore les récents ventilateurs en single frames. Dans cette version, ils sont bien entendu RGB et l’installation est toujours aussi simple et efficace. Nous retrouverons bien sûr toute la visserie AMD (AM5, AM4) / Intel (LGA 1700, 1200/115X, 1851) ainsi que tous les câbles nécessaires. Le nombre de ces derniers est d’ailleurs bien réduit comparé à la version précédente, facilitant encore plus l’installation.

Design

Ce Kraken Elite 420 reprends l’excellent design de son petit frère de 2024 et son installation facilitée avec un seul câble, dont le connecteur est sur le radiateur. Vous n’aurez plus d’excuses pour installer un AIO, tellement la complexité de montage est ici réduite au maximum. Pour en revenir au design à proprement parlé, le kit dispose d’un grand écran IPS LCD personnalisable de 2.72″ (avec une résolution de 640 x 640 pixels), accompagné d’un anneau RGB sur ses contours. Le grand radiateur, fait d’aluminium, est accompagné d’un ventilateurs single frame massif de 420 mm. Ce dernier est bien entendu RGB et propose un rendu très agréable à l’œil.

De plus, les finitions de toutes les parties de ce Kraken Elite 420 RGB sont au niveau de la marque, excellentes. Les câble permettant de faire transiter le liquide sont installés dans des gaines tressées. Cela permet une longévité améliorée tout en réduisant au maximum les possibilités de fuites.

Performances

Vous vous en doutez, vous l’attendez, les performances d’un aussi gros kit AIO se doivent d’être à la hauteur. Avec sa pompe maison, nom de code Turbine, votre processeur sera conservé au frais par toutes conditions. Le tout, dans un silence impressionnant grâce aux énormes ventilateurs montés en single frame. Afin de mettre des chiffres sur les performances, comme d’habitudes, nous avons mis notre processeur dans plusieurs situations dans le but d’en relever les températures. À savoir que la température de la pièce était assez chaude, avec environ 25°C affiché au thermomètre. Le Kraken Elite 420 RGB est installé avec la pâte thermique pré-installée d’origine.

Températures minimales °C Températures maximales °C Stress test OCCT (Intel Core I7 11700KF) 25 68 Session 1h GTA V 25 50 Session 1h Forza Horizon 5 (Extrême) 25 52

Et il faut le dire, le kit se débrouille plutôt bien, surtout au vu des températures de la pièce. Avec des maximales à 68°C, pendant un stress test d’une heure, il est clair que votre processeur sera bien gardé au frais. Et qui dit processeur préservé, dit processeur plus durable. L’écran permettra de vous afficher en temps réel plein d’informations, comme les températures CPU/GPU, des GIFS, des sites internet, ou encore simplement des couleurs. Un petit bonus qui offre à une configuration une touche très sympathique et notamment pratique.

Conclusion

Si vous disposez d’un boîtier conséquent, et d’une configuration nécessitant un refroidissement de haut niveau, alors foncez acheter ce kit AIO NZXT Kraken Elite 420 RGB. Imposant, puissant et performant, il dispose de tout le nécessaire pour refroidir votre processeur avec efficacité. Le seul point noir qui pourra en rebuter certains, vous vous en doutez, c’est son prix. En effet, disponible à 345€ sur Amazon, Cela pourra en rebuter certains. Pour ma part, si votre budget et votre configuration nécessite un refroidissement de qualité, n’hésitez pas à franchir le pas !

