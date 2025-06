Inspection visuelle intelligente : une avancée majeure pour la qualité

L’industrie évolue sans cesse vers plus de précision et d’efficacité. Grâce à la technologie d’inspection visuelle intelligente, il devient possible d’optimiser la qualité des produits tout en réduisant les pertes. Antares Vision Group, avec son partenaire Oròbix, lance la plateforme AI-GO pour transformer les contrôles de qualité dans les secteurs pharmaceutiques et manufacturiers.

L’intelligence artificielle au service des inspections industrielles

L’inspection visuelle est essentielle pour garantir la qualité en production. Pourtant, les systèmes classiques présentent des limites. AI-GO utilise une intelligence artificielle avancée, capable de détecter des défauts complexes comme les impuretés, les fragments de verre ou encore les anomalies cosmétiques. Ainsi, cette solution offre une analyse plus rapide et plus fiable, réduisant les erreurs et améliorant l’ensemble du processus industriel.

Des contrôles de qualité plus précis avec la plateforme AI-GO

La plateforme AI-GO se distingue par sa facilité de prise en main. Elle ne requiert pas de compétences techniques poussées. Grâce à ses modèles de classification et de segmentation, elle apprend à partir de peu d’exemples. De plus, elle s’adapte dynamiquement à différents produits et formats. L’intégration des technologies d’apprentissage profond renforce cette souplesse. En conséquence, les entreprises profitent d’une adaptation rapide et d’une grande flexibilité pour tous leurs contrôles qualité.

AI-GO comprend deux parties clés : le Studio pour la collecte des images et l’entraînement des modèles dans le cloud, puis le Runtime pour l’exécution en autonomie sur les lignes de production. Cette structure limite la dépendance à une connexion internet et assure une robustesse maximale. En réduisant les faux rebuts et en adaptant les processus aux variabilités de production, AI-GO permet de limiter le gaspillage et d’augmenter l’efficacité des usines.

Pour conclure, la plateforme AI-GO apporte à l’industrie une véritable révolution grâce à l’inspection visuelle intelligente. Elle garantit des contrôles rapides et fiables, s’adapte aux besoins des entreprises et favorise une production durable. Avec cette innovation, Antares Vision Group montre la voie vers une industrie plus performante et responsable.

