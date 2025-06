The Witcher 4 dévoile une première démo sous Unreal Engine 5

Il y a 5 mois, CD Projekt Red a enfin annoncé en grandes pompes l’arrivée de The Witcher 4, avec Ciri comme protagoniste principal. Et depuis, plus de nouvelles…jusqu’à aujourd’hui. Lors de la State of Unreal 2025, le studio polonais a dévoilé une longue démo de The Witcher 4, conçue sous Unreal Engine 5. Mieux encore : tout ce que vous allez voir ci-dessous est capturé depuis…un PS5 de base. Oui, pas une PS5 Pro, mais une PS5 de base !

Une démo tout en puissance pour The Witcher 4

Le 3 mai dernier s’est tenu la State of Unreal, un événement organisé par Epic Games pour faire le point sur les innovations apportées au moteur Unreal. CD Projekt RED était parmi les invités d’honneur, et il en a profité pour présenter de nouvelles images de The Witcher 4 dans une vidéo de 15 minutes.

Exit Geralt, place à Ciri. Dans cette première démo de The Witcher 4, l’héritière de Cintra explore les terres méconnues de Kovir. Le royaume offre alors une diversité de paysages impressionnants : forêts profondes, chaînes montagneuses enneigées et cités portuaires. Lan Exeter, capitale hivernale du royaume, a également été brièvement dévoilée, dévoilant un cadre aussi visuellement riche.

Capturée en temps réel sur une PlayStation 5, la démo tourne à 60fps avec ray tracing activé. Avec l’Unreal Engine 5.6, le studio polonais a également eu recours à quelques fonctionnalités afin de sublimer son prochain jeu :

Nanite Foliage : elle offre une densité de détails considérable à la végétation

Nous vous laissons apprécier la prouesse graphique de la démo de The Witcher 4 dans la vidéo ci-dessous :

Trop beau pour être vrai ?

Si la démo vous en a mis plein les yeux, il faudra toutefois redescendre sur Terre. CD Projekt Red a confirmé que la vidéo n’était pas du gameplay de The Witcher 4, mais une démo technique se déroulant dans le monde de The Witcher 4. Il s’agit donc d’une démo technique et d’un premier aperçu de la technologie de pointe qui équipera The Witcher 4, et non de The Witcher 4 lui-même.

On en saura plus sur le vrai graphisme du jeu une fois les premières bandes-annonces de gameplay en ligne. En attendant, revivez les instants de la première révélation de The Witcher 4 :