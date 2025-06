Test – XGIMI MoGo 3 Pro, la portabilité avant tout ?

Le XGIMI MoGo 3 Pro vise à proposer une alternative compacte aux téléviseurs classiques. Affiché à 499 €, il succède au MoGo 2 Pro avec un léger surcoût, mais promet une expérience plus complète, notamment en déplacement. Plus portable, plus flexible, il mise sur l’USB-C, une image Full HD et une interface Google TV pour séduire. Mais peut-il réellement remplacer une télévision, même en usage ponctuel ? Surtout quand on vient d’un modèle comme le The Serif 4K de Samsung.

Notre avis en bref sur le XGIMI MoGo 3 Pro

Le XGIMI MoGo 3 Pro est un vidéoprojecteur compact pensé pour les utilisateurs mobiles. Son image Full HD est correcte en environnement sombre, avec des couleurs convenables pour le prix. En revanche, la faible luminosité pénalise fortement son usage en journée. Dans certaines conditions, l’image devient presque inexploitable. L’expérience reste bonne en soirée, avec une image nette et suffisante, pour peu qu’on évite les sources de lumière ambiante.

Côté pratique, sa portabilité est un vrai point fort. Grâce à l’alimentation USB-C, il peut être utilisé avec une batterie externe, à condition d’avoir une bonne capacité. En déplacement, ce point fait la différence. Le bruit généré par les ventilateurs lors d’une montée en charge est cependant notable, et vient entacher une expérience audio par ailleurs correcte. À 499 €, ce MoGo 3 Pro trouve sa place en tant que vidéoprojecteur d’appoint, mais pas comme remplaçant de téléviseur.

Unboxing du XGIMI MoGo 3 Pro

Le XGIMI MoGo 3 Pro est livré dans une boîte sobre, bien agencée. À l’intérieur, on retrouve le vidéoprojecteur, son bloc d’alimentation, une télécommande Bluetooth ainsi qu’un petit manuel de démarrage rapide. L’ensemble est bien protégé, prêt à l’emploi, avec une présentation sérieuse et fonctionnelle. On apprécie la présence directe des accessoires essentiels sans surplus inutile.

Le projecteur lui-même impressionne par sa compacité. Sa forme cylindrique et sa finition simple renforcent sa discrétion dans n’importe quel environnement. La télécommande, bien que légère, offre les raccourcis nécessaires pour Netflix, Prime Video et YouTube. En revanche, elle reste basique. L’ensemble se veut accessible et rapide à prendre en main, avec une mise sous tension immédiate et une interface fluide sous Google TV.

Installation et facilité d’utilisation du XGIMI MoGo 3 Pro

L’installation du XGIMI MoGo 3 Pro est immédiate. Une fois posé sur une surface stable, il suffit de tirer légèrement le châssis pour l’allumer. La configuration initiale est simple : connexion Wi-Fi, compte Google, et quelques réglages. L’interface Google TV est fluide, claire et intuitive. Elle permet un accès rapide aux applications essentielles, sans étapes complexes. Les menus sont réactifs, l’expérience est accessible même pour un utilisateur peu technique.

Le support intégré à 130° offre une flexibilité appréciable. Il permet d’orienter facilement le projecteur, même vers un plafond ou une paroi inclinée. L’auto-focus fonctionne rapidement, tout comme la correction automatique de la distorsion. L’ensemble est précis, sans intervention manuelle dans la majorité des cas. On regrette seulement l’absence d’un véritable zoom optique, mais le positionnement libre compense cette limite. Le projecteur reste adapté aux petits espaces ou à un usage nomade.

Performances et qualité d’image

Le XGIMI MoGo 3 Pro délivre une image Full HD (1920 x 1080). La définition est satisfaisante pour sa taille, avec une netteté correcte à condition d’être bien positionné. La colorimétrie est cohérente, avec une couverture DCI-P3 à 90 %. En soirée, le rendu est agréable pour du streaming ou un film. L’image reste stable, sans artefacts gênants. Le contraste est convenable, surtout dans l’obscurité. Le format jusqu’à 120 pouces offre une immersion suffisante pour un usage ponctuel.

La limite principale reste la luminosité. Avec 450 ISO lumens, le MoGo 3 Pro est rapidement dépassé dans un environnement trop lumineux. En journée ou avec des fenêtres ouvertes, l’image perd en lisibilité. Dans ces cas-là, le projecteur devient difficile à utiliser. De plus, en sollicitant les performances, notamment en jeu ou en usage prolongé, les ventilateurs deviennent bruyants. Cela peut gêner l’écoute, surtout en l’absence d’enceinte externe. Un compromis clair entre portabilité et confort visuel.

Fonctionnalités supplémentaires

Le XGIMI MoGo 3 Pro ne se contente pas de projeter une image. Il intègre deux haut-parleurs Harman/Kardon de 5 W chacun, avec un rendu en 360°. L’audio est clair, bien réparti, et suffisant pour une petite pièce. Il supporte Dolby Audio, mais pas DTS. L’usage comme enceinte Bluetooth est possible, avec un mode « ambiance » qui accompagne la musique de jeux de lumière discrets. Pratique pour une soirée ou une session de détente.

L’un de ses atouts majeurs reste la connectivité. Grâce à son port USB-C compatible 65 W, il peut être alimenté par une batterie externe. Cela le rend idéal en déplacement ou en camping, à condition de prévoir une batterie suffisamment puissante. Le projecteur propose aussi une interface HDMI, une entrée USB, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1. La compatibilité avec AirPlay, DLNA et Chromecast facilite la diffusion de contenus. Un bon outil polyvalent, tant que l’environnement reste maîtrisé.

Conclusion : que vaut le XGIMI MoGo 3 Pro ?

Le XGIMI MoGo 3 Pro est un projecteur nomade honnête, bien construit et pratique en déplacement. Son image est correcte en soirée, avec une définition Full HD suffisante pour regarder un film ou une série. Son format compact, son support intégré et sa connectivité en USB-C sont de vrais atouts. Mais la faible luminosité limite clairement son usage de jour. Le bruit des ventilateurs en usage intensif peut aussi agacer. À 499 €, c’est un bon choix pour du contenu occasionnel, dans des conditions adaptées. Pas un remplaçant de TV, mais un excellent compagnon de voyage.

