Aspirateur robot compression débris : une avancée impressionnante pour la maison

Le nouveau aspirateur robot compression débris débarque sur le marché. Le 3i G10+ promet de révolutionner le ménage à domicile. Grâce à ses innovations, il offre plus d’autonomie, de propreté et de sérénité pour les foyers modernes.

Une nouvelle technologie de compression pour aspirateur robot

Le 3i G10+ apporte une vraie nouveauté : la compression automatique des débris directement dans son bac, sans sac à poussière. Ce système, silencieux et écologique, rend le vidage nécessaire seulement tous les 60 jours. Il élimine aussi les bruits gênants que l’on retrouve souvent avec les stations classiques.

Silence incomparable

Bac à poussière de 1L

Pas de sacs jetables à acheter

Une lumière UV stérilise les déchets compressés, assurant une maison plus saine au quotidien.

Nettoyage en profondeur et hygiène optimale au quotidien

Le aspirateur robot compression débris nettoie chaque recoin de la maison grâce à une brosse latérale et une serpillière extensible UltraReach™. Sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa élimine poussières fines ou grosses saletés.

La brosse balaie efficacement les coins

La serpillière suit parfaitement les plinthes

Un éclairage LED aide à voir dans les zones sombres

La serpillière se soulève automatiquement sur les tapis, évitant leur humidité. Ce robot garantit ainsi une propreté sur tous types de sols.

L’intelligence multifonction à prix accessible pour la maison

Ce modèle utilise la navigation LiDAR dToF et l’évitement d’obstacles par IA. Il reconnaît plus de 128 objets et ajuste automatiquement sa puissance selon le sol et la saleté. L’application 3i offre un contrôle total, du mode “ne pas déranger” à l’identification des zones interdites.

Compatible avec Google Assistant et Alexa, il se commande facilement à la voix. Ce niveau de fonctionnalité reste rare dans cette gamme de prix abordable.

Le aspirateur robot compression débris 3i G10+ propose ainsi une expérience de ménage sans souci. Avec sa technologie de pointe et son prix attractif, il s’adresse à tous ceux qui veulent simplicité, efficacité et hygiène à domicile. Pour les foyers en quête de confort, il marque une vraie avancée, mêlant innovation et facilité d’utilisation.

Lisez notre dernier article tech : Shift Up : Project Witches devient maintenant Project Spirits