Shift Up : Project Witches devient maintenant Project Spirits

Les prochains mois s’annoncent chargés pour Shift Up ! Après l’intronisation de Stellar Blade sur PC, le studio sud-coréen lève le voile sur son prochain projet vidéoludique, baptisé Project Spirits. Prévu sortir courant 2027, ce nouveau titre promet une aventure dans un monde de fantasy orientale, le tout avec un esthétique digne des plus beaux animes du moment.

Project Spirits, déjà un visuel prometteur

L’année dernière, Shift Up a marqué la scène vidéoludique mondiale en sortant son tout premier jeu sur console, Stellar Blade. L’ex-exclusivité PlayStation a non seulement obtenu des notes remarquables de la part des critiques, mais a également gagné en popularité auprès des joueurs.. Résultat : Stellar Blade s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en moins de deux mois. Et avec l’arrivée du jeu sur PC le 11 juin prochain, Shift Up promet plus de skins et de quêtes annexes, notamment avec le DLC Goddess of Victory: NIKKE.

Mais en plus de ce portage PC, le studio sud- coréen avait une autre bonne nouvelle dans son sac : Project Spirits. Ce titre multiplateforme, dont le nom de code était Project Witches, entre maintenant dans sa phase de développement, comme le prouve les offres d’emploi récemment postées par Shift Up. On y trouve notamment un poste d’artiste d’arrière-plan, planificateur de batailles, artiste de personnages, planificateur de contenu principal, concepteur de niveaux, ou encore scénariste. Les candidats doivent également maîtriser l’Unreal Engine 5 et avoir de l’expérience dans la conception de J-RPG ou de jeux de style animé.

Enfin, pour donner un avant-goût aux fans, Shift Up a publié le premier visuel officiel pour Project Spirits. Vous pouvez le voir ci-dessous :

“Project Spirits est un titre multiplateforme subculturel qui embrasse le concept de Fantasy orientale”, peut-on lire dans la description du jeu sur le site web de Shift Up. “En tant que nouvelle IP après Stellar Blade et NIKKE, il est actuellement en cours de développement en tant que jeu de qualité supérieure pour l’industrie. Il s’appuie sur les antécédents et l’expertise de SHIFT UP en matière de création de jeux, démontrés par les projets précédents.”

Project Spirits est prévu sortir sur toutes les consoles, PC et mobiles en 2027.