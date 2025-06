Street Fighter 6 : Capcom dévoile de nouvelles tenues pour ses personnages DLC

Street Fighter 6 s’apprête à clore sa deuxième saison, avec en prime l’entrée d’Elena dans le roster et l’arrivée du jeu sur la Switch 2. Mais Capcom a également réservé une surprise de dernière minute pour les fans, en dévoilant de nouvelles tenues pour Elena, M. Bison, Terry Bogard et Mai Shiranui. Et ne le cachons pas : elles sont simplement sublimes. Découvrez-les ci-dessous !

Nouvelles tenues 3 pour les personnages de Street Fighter 6 : entre streetwear et sensualité

Cela fait plus d’un an que la troisième et dernière série de tenue pour les personnages de la saison 1 a été publiée dans Street Fighter 6. Bien sûr, Capcom n’a pas oublié la deuxième vague des personnages DLC en révélant enfin le fameux Outfit 3 pour Elena, M. Bison, Terry Bogard et Mai Shiranui. Le set de tenues arriveront dans Street Fighter 6 le 5 juin prochain, en même temps que Elena.

M. Bison

Le tyran devient impérial ! Dans sa nouvelle tenue, le dictateur de Shadaloo change de registre avec des cheveux courts et blanchis, une imposante veste de vol doublée de fourrure, ainsi que des chaps en cuir. Son style évoque un mélange d’officier militaire et de cavalier, tout en conservant son aura menaçante.

Terry Bogard

Le combattant de Fatal Fury se veut être king du streetwear avec une inspirée du basketball. Débardeur, pantalon de survêtement, sneakers et gilet sans manches accompagnent donc sa légendaire casquette rouge. Avec ce nouvel outfit, Terry Bogard renforce encore son identité de combattant urbain à l’allure cool.

Mai Shiranui

La kunoichi de SNK est encore plus élégante que jamais. Sa tenue 3 se compose d’un kimono sans obi, un corset rouge et pantalon assorti, des sandales et une grande épingle à cheveux ornée de fleurs et de papillons. Ce costume met en valeur son héritage culturel tout en adoptant un outfit plus décontracté.

Enfin, nous avons le nouveau personnage Elena avec une salopette de festival, une salopette fluide et une nouvelle coupe de cheveux. Une tenue plus sobre et estivale, pour accompagner sa sortie le 5 juin prochain.

Pour l’instant, Capcom n’a pas encore communiqué le prix de ces nouveaux ajouts vestimentaires. Mais si l’on réfère au passé, ils coûteront probablement le même montant que les autres options d’Outfit 3 déjà présentes dans le jeu. Comptez donc 300 pièces de monnaie de combattant, ce qui équivaut à environ 6 dollars chacune.

Ces nouvelles tenues seront disponibles en même temps que la grande mise à jour de la Saison 3 et Elena le 5 juin 2025. La nouvelle mise à jour promet des modifications d’équilibrage pour les 25 personnages actuellement présents dans le roster, ainsi que des ajustements du système.

Vous pouvez découvrir la nouvelle bande-annonce des nouvelles tenues ci-dessous :