Street Fighter 6 : Elena se dévoile dans une nouvelle bande-annonce de gameplay

Ça y est : plus de 10 mois après sa révélation dans le Year 2 character, Elena est enfin prête à rejoindre le roster de Street Fighter 6. Hier, Capcom vient de publier la bande-annonce de gameplay officielle du personnage, dévoilant tous ses mouvements iconiques dans les précédents opus de SF. Une autre capacité propre à Elena fera également son retour, au bonheur (ou malheur) des joueurs compétitifs. Movesets, date de sortie, contenu additionnel…on fait le point.

Voici Elena, pour les néophytes de Street Fighter

Introduite pour la première fois dans Street Fighter III: New Generation en 1997, Elena est une combattante venue du Kenya. Elle excelle dans la capoeira, le fameux art martial brésilien mélangeant danse, rythme et combat. Elle possède également une capacité de guérison, lui permettant de récupérer sa barre de santé petit à petit au fil du combat. Cette capacité unique a fait d’Elena une vraie menace, quand elle est revenue dans Street Fighter X Tekken en 2012, puis dans Ultra Street Fighter 4 en 2014.

10 ans après sa dernière apparition dans la licence, Elena fait donc son grand retour dans Street Fighter 6. Elle est le quatrième et dernier personnage de la Saison 2 du jeu, après M. Bison, Terry Bogard et Mai Shiranui. Dans une nouvelle bande-annonce de gameplay, Capcom montre enfin aux joueurs les mouvements d’Elena, convertis et rafraîchis pour les mécaniques de SF6.

Appréciez :

D’après la bande-annonce, Elena a conservé les coups spéciaux dans sa version Ultra Street Fighter 4. Les aficionados de SF reconnaîtront les anciens coups comme Scratch Wheel, Rhino Horn, Mallet Smash, Spinning Scythe et Lynx Tail. De nouveaux Super Arts seront également disponibles, notamment son super de niveau 3, permettant à Elena de renoncer à certains dégâts pour se soigner à la place.

Elena embarque également une tenue 2, qui est sans surprise son costume classique des jeux précédents. En outre, un nouveau stage portant le nom de “Reniala Remains” arrivera en même temps que le personnage. Elena arrivera sur Street Fighter 6 le 5 juin prochain, soit le même jour que la sortie du jeu sur la Nintendo Switch 2.