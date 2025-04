Nintendo dévoile la première pub de la Switch 2, avec un hommage à une de ses consoles rétro

Une fois encore, la Nintendo Switch 2 fait parler de lui. Après sa présentation officielle en début du mois, la console hybride de Nintendo a reçu sa toute première pub ce week-end. Cette fois, la firme du plombier italien a misé sur la carte nostalgie, en remixant une de ses vieilles pubs pour la Switch 2. Et autant dire qu’elle n’a pas lésiné sur les moyens…

Première pub de la Nintendo Switch 2 : retour en 1991…mais en version 4K

C’est sans doute la grande surprise de ce week-end côté gaming. Dans la soirée du 19 avril, Nintendo publie la toute première publicité de la très attendue Switch 2, trois semaines après sa présentation officielle. La vidéo est un clin d’œil aux fidèles de la firme, car elle les ramène 30 ans en arrière, à l’époque de la SNES.

Le spot, intitulé « Now You’re Playing Together », rend hommage au légendaire slogan “Now You’re Playing With Power” de la NES et la SNES. Il s’ouvre sur un décor presque calqué sur celui de la pub SNES de 1991. On y voir le même acteur Paul Rudd, avec les mêmes habits qu’à l’époque. Même la coiffure est reproduite à l’identique !

Ce dernier entre dans une salle sombre, manette en main, écran géant devant lui. Sauf qu’ici, ce n’est plus Super Mario World ou F-Zero version 16-bit, mais bien Mario Kart World. Tout cela, avec une réalisation next-gen faisant honneur à la Switch 2.

Nous vous laissons le plaisir de comparer les deux pubs dans les deux vidéos ci-dessous. La première, c’est celle de la SNES :

Et maintenant, voici la pub de la Switch 2. Appréciez :

Point sur le GameChat

Au-delà de la nostalgie et du fan service, Nintendo glisse sa grosse nouveauté dans la pub de la Switch 2 : GameChat. Pour rappel, il s’agit de la fameuse fonction de chat vocal intégrée à l’OS de la console. Plus besoin de passer par une quelconque application tierce comme Discord pour discuter avec vos amis en pleine session en ligne, car le multijoueur vocal devient natif sur Switch 2.

Enfin, la pub donne déjà un bel aperçu des capacités techniques de la console. Parmi elles, on peut citer les graphismes plus fins et une fluidité impeccable. Le tout, couplé à l’aspect multijoueur et connecté de la Switch 2.

Vivement le 5 juin 2025 !