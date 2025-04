TUTO – Comment savoir si mon WhatsApp est piraté ?

WhatsApp est actuellement l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde. Néanmoins, cette popularité attire également les cybercriminels qui ne lésinent pas sur les moyens pour pirater les comptes des utilisateurs. Vous craignez que votre WhatsApp ait été piraté ? Voici quelques signes pour en avoir le cœur net et ce qu’il faut faire si cela arrive.

Les signes qui indiquent que votre compte WhatsApp a été piraté

Si vous observez certains de ces signes, il est fort probable que vous soyez en présence d’un piratage de votre compte.

Vous constatez une activité inhabituelle sur votre compte

Vous recevez des messages d’inconnus sur votre compte ? Vos contacts signalent-ils des messages suspects envoyés depuis votre compte alors que vous n’en avez aucun souvenir ? Il est probable qu’un pirate informatique soit derrière tout cela.

De même, si vous constatez des modifications sur vos informations de profil ou encore des sons étranges lors de vos appels, alors cela indique également que votre compte est exposé.

Vous recevez des codes de vérification que vous n’avez pas demandés

Cela indique que quelqu’un cherche à prendre le contrôle sur votre compte. Ces codes de vérification peuvent arriver sous forme de SMS. En tout cas, il y a piratage si vous n’avez pas sollicité ces codes.

Des appareils inconnus sont liés à votre compte

Pour savoir si votre compte WhatsApp fait l’objet d’un piratage, l’un des moyens les plus rapides est de se rendre dans les paramètres. Puis, de regarder dans la section des « Appareils liés ». Si vous remarquez la présence d’un ou de plusieurs appareils que vous ne connaissez pas, vous avez probablement été piraté.

Des messages lus … mais pas par vous

Vous avez reçu de nouveaux messages que vous jugerez ne pas avoir ouverts. Pourtant, ils sont marqués comme lus. Dans ce cas, une seule explication possible : quelqu’un les a lus avant vous.

Votre téléphone se comporte bizarrement

Depuis quelque temps, vous constatez que votre téléphone devient de moins en moins performant ? Par exemple, la batterie se vide rapidement ou votre téléphone se met à chauffer ? Ce sont là des signes que des virus pourraient se trouver dans votre téléphone.

Votre compte se déconnecte brusquement

Tout va bien mais soudain, votre compte se déconnecte sans que vous n’ayez rien fait ? Cela peut indiquer que quelqu’un a pris le contrôle de votre compte.

Que faire s’il est avéré que votre compte est piraté ?

Malheureusement, vous avez constaté que plusieurs des signes précédemment décrits s’appliquaient à votre cas ? Il est important d’agir vite et de mettre en pratique les conseils suivants :

Déconnectez les appareils suspects

Vous vous souvenez de la section « Appareils liés » évoquée plus tôt ? Rendez-vous dedans et déconnectez tout appareil que vous ne connaissez pas.

Activez la vérification en deux étapes

Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre compte et activez la fonctionnalité de vérification en deux étapes. Cela ajoutera une couche supplémentaire de protection à votre compte WhatsApp. Vous pourrez également ajouter un code PIN.

Signalez le piratage de votre compte à WhatsApp

Pour cela, il vous faut contacter le support via l’application.

Faites analyser votre appareil

Vous pouvez, par exemple, recourir à un logiciel antivirus pour débusquer tout logiciel malveillant qui se serait glisser dans votre téléphone à votre insu.

Prévenez aussi vite que possible vos contacts personnels et professionnels d’ignorer tout message suspect qu’ils pourraient recevoir de la part de votre compte WhatsApp.

Supprimez votre compte

En dernier recours, songez à supprimer votre compte WhatsApp pour éviter toute utilisation frauduleuse par l’intrus. Cette suppression peut être faite depuis les paramètres.

Et voilà, vous savez maintenant comment savoir si votre compte WhatsApp est piraté. Par ailleurs, il est toujours important de protéger votre compte en mettant à jour régulièrement l’application, en utilisant des mots de passe forts et en restant vigilant face aux liens et pièces jointes qui pourraient vous être envoyés. Pour aller plus loin, découvrez également comment savoir si vous êtes bloqué sur WhatsApp.