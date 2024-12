TUTO – Comment savoir si on est bloqué sur WhatsApp ?

WhatsApp est une application de messagerie que des millions de personnes utilisent pour rester connectées. Cependant, il arrive qu’un contact décide de couper le lien en vous bloquant. Ce mécanisme, conçu pour protéger la vie privée, peut laisser des doutes et des interrogations si vous pensez en être victime. Voici un guide clair et détaillé pour vous aider à détecter les signes et comprendre ce que cela signifie.

Il peut être frustrant de ne pas savoir si quelqu’un a choisi de vous bloquer. Certains indices subtils peuvent toutefois trahir cette décision.

Vos messages ne sont jamais reçus. Si vous envoyez un message et qu’il reste avec une seule coche grise, cela signifie qu’il a été envoyé mais jamais délivré. Lorsque deux coches apparaissent, le message a été reçu par le destinataire. Si ce n’est pas le cas depuis un moment, cela peut indiquer un blocage. Vous ne voyez plus son statut « en ligne » ou « vu ». WhatsApp permet de voir quand un contact est actif ou quand il a consulté l’application pour la dernière fois. Si ces informations disparaissent parfois, c’est un signe possible de blocage. La photo de profil disparaît ou ne change plus. Par défaut, une personne bloquée ne peut plus voir les mises à jour de la photo de profil. Si celle-ci devient une icône grise ou reste figée, c’est un autre indicateur. Les appels ne passent pas. Lorsque vous tentez d’appeler quelqu’un et que la sonnerie n’aboutit pas, cela peut indiquer que la personne vous est bloquée. Le statut n’est plus visible. Les statuts WhatsApp (images ou vidéos temporaires) ne sont accessibles qu’aux personnes non bloquées. Si vous ne pouvez plus les consulter, cela peut confirmer vos doutes. Impossible de l’ajouter à un groupe. Si vous tentez d’inclure cette personne dans un groupe et que vous recevez un message d’erreur, cela pourrait signifier qu’elle vous a bloqué.

Pour un guide détaillé sur ce sujet, découvrez cet article : Comment savoir si on a bloqué mon numéro sur iPhone ?

Comprendre les raisons derrière un blocage

Lorsqu’une personne vous bloque sur WhatsApp, cela peut être troublant. Il est important de se rappeler que cette décision appartient entièrement à l’autre personne.

Protéger sa vie privée. Certaines personnes choisissent de bloquer un contact pour préserver leur tranquillité ou éviter des communications qu’elles jugent intrusives.

Mettre de la distance. Parfois, des conflits ou des malentendus amènent une personne à prendre ses distances en bloquant un numéro. Ce geste peut être temporaire ou permanent, selon les besoins de chacun.

Éviter les messages ou appels indésirables. Le blocage est aussi une manière efficace de se protéger des spams ou des comportements insistants.

En fin de compte, cette décision reflète un choix personnel que vous devez respecter. Insister pour être débloqué ou chercher à contourner cette action serait perçue comme un manque de respect.

Vous souhaitez savoir comment bloquer quelqu’un sur WhatsApp ou revenir sur une décision passée ? C’est un processus simple, mais efficace pour contrôler vos interactions.

Sur Android :

Ouvrez la conversation avec le contact. Appuyez sur son nom en haut de l’écran. Cliquez sur les trois points verticaux situés dans le coin supérieur droit. Sélectionnez « Plus » puis « Bloquer ». Confirmez votre choix. Vous pouvez également choisir « Signaler et bloquer » pour notifier WhatsApp d’un comportement inapproprié.

Sur iPhone :

Accédez à la discussion avec le contact concerné. Cliquez sur son nom pour ouvrir son profil. Faites défiler et appuyez sur « Bloquer [nom du contact] ». Confirmez en appuyant à nouveau sur « Bloquer ».

Si vous changez d’avis, le processus est tout aussi simple pour débloquer quelqu’un. Retournez dans les paramètres du contact et choisissez « Débloquer ».