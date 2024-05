TUTO – Comment savoir si on a bloqué mon numéro iPhone ?

Vous n’arrivez plus à joindre une personne sur votre iPhone ? Que cela soit par appel, SMS, MMS, iMessage ou même FaceTime, impossible de joindre la personne ? Il est possible que cette personne ait bloqué votre numéro iPhone. Mais comment en être sûr ? Voici différents moyens pour en avoir le cœur net.

Vous pouvez déterminer que quelqu’un a bloqué votre numéro de téléphone lorsque, quand vous l’appelez, vous entendez une seule tonalité et vous êtes directement redirigé vers la boîte de messagerie vocale.

Vérifiez l’état de livraison d’un iMessage

Sur iPhone, vous pouvez vérifier si quelqu’un vous a bloqué ou non sans l’appeler mais en lui envoyant un iMessage. Attention, un SMS est différent d’un iMessage en ce que le SMS est dans une bulle verte, tandis qu’un iMessage est dans une bulle bleue.

Les SMS s’envoient par l’intermédiaire de votre opérateur mobile tandis que les iMessages s’envoient via Internet.

Lorsque vous enverrez un iMessage à quelqu’un que vous soupçonnez de vous avoir bloqué, regardez l’état de livraison qui s’affiche juste en dessous. S’il n’y a pas blocage, l’état affichera « Distribué ». Si la personne a activé l’accusé de réception, le statut indiquera « Lu » lorsqu’elle aura ouvert le message.

Cependant, si la personne a bloqué votre numéro iPhone, vous ne verrez ni l’état de livraison ni le récépissé de lecture. L’iMessage que vous aurez envoyé sera toujours dans une bulle bleue mais vous ne verrez aucune indication en dessous, même pas une mention « Non distribué ».

Appelez la personne en masquant votre numéro

Vous avez maintes fois appelé la personne mais elle est joignable ? Tentez de la rappeler mais, cette fois-ci, en masquant votre numéro. Pour ce faire, mettez « *67 » avant de taper le numéro de téléphone. Si la personne a bloqué votre numéro iPhone, alors votre appel aboutira lorsque vous appellerez en numéro masqué. Il est même possible que la personne vous répond enfin.

Notons que sur iPhone, vous avez la possibilité de masquer votre numéro en fonction de votre opérateur. Pour ce faire :

Rendez-vous dans les Réglages

Cliquez sur Téléphone

Appuyez sur « Afficher mon numéro »

» Désactivez le commutateur en le mettant vers la gauche.

Votre numéro de téléphone sera alors masqué lorsque vous passerez des appels. Votre interlocuteur verra juste sur son téléphone « Pas d’identification de l’appelant » ou une mention similaire lorsque vous l’appellerez.

Et si la personne ne vous a pas bloqué ?

L’idéal serait de ne pas tirer de conclusion hâtive car il est possible que d’autres raisons expliquent pourquoi la personne est injoignable. En effet, il est possible que sa batterie soit à plat, ou que son téléphone soit en mode avion ou en mode Ne pas déranger ou que son iPhone ne sonne pas. Il est également possible que votre interlocuteur ait été occupé au moment de vos appels et n’a pas été en mesure de répondre immédiatement à vos appels.

Vérifiez le blocage sur d’autres applications de messagerie

Si le doute continue à planer, alors vous pouvez regarder sur les plateformes de réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, X, etc) pour voir si vous avez été bloqué par la personne.

Si vous n’avez pas été bloqué sur ces plateformes, vous pourrez y laisser un message à votre interlocuteur pour qu’il sache que vous cherchez à entrer en contact avec lui. Il verra votre message une fois en ligne.

Dans le cas contraire, il semble que la personne souhaite cesser tout contact avec vous.