Vivlio , la liseuse numérique du futur – Offrez l’innovation et le confort à Papa !

Trouver le cadeau idéal pour la fête des pères peut se révéler être un véritable casse-tête. Dites adieu aux cravates et chaussettes fantaisie. Laissez-vous séduire par Vivlio, la marque française qui offre une solution innovante pour tous les pères passionnés de technologie.

Découvrez la liseuse numérique Vivlio

Offrez une touchette de modernité aux lectures de votre père avec la liseuse numérique Vivlio. Cette alternative originale ravira tous les types de lecteurs, du plus occasionnel au plus avide. Elle n’oublie pas les papas touche-à-tout constamment à la recherche d’innovations technologiques.

Offrir à votre père la possibilité d’emporter sa bibliothèque partout avec lui est désormais possible. Adieu aux livres qui prennent la poussière sur la table de nuit ! Désormais, qu’il aime les polars, les thrillers, la science-fiction, les essais ou les mangas, la liseuse Vivlio accueillera tous ses goûts littéraires avec enthousiasme.

Zoom sur le modèle Vivlio InkPad 4

Et pourquoi la Vivlio InkPad 4 est-elle le modèle idéal ? Grâce à son écran HD grand format et sa capacité de stockage de 32 Go, cette liseuse offre la meilleure expérience et le plus grand confort de lecture possible. Elle connecte votre père à une librairie ouverte 24h/24, lui assurant une lecture illimitée, sans pannes ni tracas.

La liseuse Light HD Vivlio

En plus, si votre père est un amateur de livres audio, l’InkPad 4 est équipée d’une fonction Bluetooth® qui lui permettra de connecter des écouteurs sans fil et de profiter d’un catalogue de milliers d’audiobooks. Oh, et avant de l’oublier, la liseuse est également garantie étanche IPX8, ce qui en fait un appareil tout terrain vraiment pratique !

Pour cette fête des pères, optez pour un cadeau innovant et utile qui ravira tous les pères technophiles. Ensuite, à vous de jouer et de faire de la fête des pères 2022 une année mémorable ! De plus, quel type de lecteur est votre père ? Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous !