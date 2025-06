TUTO – Découvrez GIMP, l’alternative gratuite à Photoshop !

On est d’accord pour dire que Photoshop est un programme de retouche photo puissant. Malheureusement, certains d’entre nous n’ont pas les moyens de débourser de l’argent pour pouvoir l’utiliser. Si vous en faites partie, cet article est pour vous. Si vous avez besoin d’un logiciel aussi puissant que Photoshop pour retoucher vos photos, il existe une alternative gratuite qui pourrait vous être utile. Son nom ? GIMP. On vous dit tout à son propos dans ce tutoriel.

C’est quoi GIMP ?

GIMP est l’acronyme de « GNU Image Manipulation Program », ou programme de manipulation d’images sous licence GNU. Il s’agit d’une application open source, créée en 1995, qui permet de retoucher et de traiter des images. C’est un éditeur d’images puissant, qui offre toutes les fonctionnalités essentielles d’un outil professionnel. D’ailleurs, GIMP se place comme un concurrent direct d’Adobe Photoshop.

Autrement dit, c’est un outil de retouche d’image très complet, disponible sous MacOS, Linux et Microsoft Windows. Cette application est entièrement gratuite et sans publicité.

Pour utiliser GIMP, il vous faut d’abord télécharger l’application, qui correspond à l’appareil que vous utilisez, à partir de son site web officiel : www.gimp.org/downloads.

Une fois que vous aurez téléchargé l’application, ouvrez-la. L’interface graphique de GIMP demande une courte période d’adaptation avant de pouvoir profiter pleinement de ses fonctionnalités. Néanmoins, l’application peut tout aussi bien être utilisée par des amateurs que par des professionnels.

D’une manière générale, vous pouvez utiliser cette application pour des tâches variées, comme :

La création graphique

La retouche photo

Le traitement automatisé par lot des images.

GIMP embarque un gestionnaire de calques

GIMP prend en charge les outils standards présents dans les éditeurs d’image modernes. Plus encore, il embarque également un gestionnaire de calques qui vous permet de traiter ls éléments de votre composition graphique indépendamment les uns des autres. Plus précisément, le système de calques fonctionne comme des couches qui sont successivement appliquées sur votre image. Vous pouvez ainsi les améliorer, les modifier, les superposer, les supprimer ou encore les déplacer selon vos besoins.

Plusieurs espaces colorimétriques et formats de fichiers pris en charge

L’application prend effectivement en charge les espaces colorimétriques RGB, CMYK et HSV. Par ailleurs, GIMP propose aussi un large catalogue de filtres et d’effets artistiques. De plus, une grande variété de plug-ins sont également disponibles à l’installation.

En outre, GIMP prend en charge de nombreux formats de fichiers, que ce soit en importation ou en exportation. Citons, par exemple, les formats JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF, GIF, ICO, EPS et bien d’autres encore.

Quels sont les outils disponibles dans GIMP ?

GIMP met à disposition des utilisateurs un large choix d’outils de sélection et de nombreux outils d’ajustement des couleurs. En plus des fonctionnalités de traitement et de retouche photo, ce logiciel est aussi très utile pour la création graphique.

D’une manière générale, l’interface de GIMP est adaptable aux besoins de l’utilisateur. En effet, chaque élément de l’espace de travail peut être détaché et ouvert indépendamment dans une fenêtre séparée. Et chaque fenêtre peut être ancrée de nouveau à l’espace de travail en un simple clic.

Les outils sont organisés par catégories dans des menus spécifiques. Par conséquent, il suffit de cliquer sur l’icône d’une catégorie pour voir apparaître les outils inclus.

Un logiciel programmable

GIMP est effectivement programmable. Concrètement, ce logiciel embarque un gestionnaire de script qui vous permet d’automatiser les tâches complexes et de les appliquer sur un lot de fichiers.

Et voilà, vous connaissez désormais toutes les grandes lignes sur le logiciel GIMP, qui rivalise avec Photoshop. Pour aller encore plus loin, saviez-vous qu’un réglage secret vous permettra de profiter des meilleures performances sur Windows ?