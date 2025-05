TUTO – Activez ce réglage secret pour profiter de meilleures performances sur Windows !

Lorsqu’on travaille ou joue sur un PC Windows, il est courant de se demander comment optimiser les performances de son ordinateur. Dans ce tutoriel, nous vous partageons un réglage secret qui vous permettra de profiter des meilleures performances sur Windows.

Ce qu’il faut savoir sur les modes d’alimentation d’un PC sous Windows 10 ou 11

Il faut savoir qu’un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou 11 propose, en principe, trois modes d’alimentation. Ils correspondent à différents ensembles de paramètres qui visent chacun un objectif particulier. Cela peut être de maximiser l’autonomie, les performances du PC ou encore de trouver un équilibre entre l’autonomie et les performances.

Néanmoins, il existe en réalité un quatrième mode d’alimentation. Ce dernier permet de booster les performances de votre ordinateur. Avant de procéder à son activation, il faut savoir qu’il existe deux catégories de paramètres. Ces dernières concernent toutes deux l’alimentation de votre ordinateur et ont une appellation similaire. Cependant, elles ne sont pas identiques.

Les deux catégories de paramètres de Windows

La première catégorie de paramètres est le « mode d’alimentation ». Vous pouvez le trouver en suivant le chemin suivant : cliquez sur « Paramètres », puis sur la section « Système » et vous trouverez l’option « Marche/Arrêt ». Ce mode d’alimentation dispose de trois options :

Meilleure efficacité d’alimentation

Équilibre

Performances Élevées

Vous pouvez ainsi utiliser votre ordinateur de manière plus optimale grâce à ces options.

La seconde catégorie de paramètres est le « Mode de gestion de l’alimentation ». Il se trouve, quant à lui, dans le « Panneau de configuration », dans la section « Système et sécurité » et dans les « Options d’alimentation ». Ce mode de gestion de l’alimentation vous offre également trois options :

Utilisation normale

Économie d’énergie

Performances élevées

C’est cette seconde catégorie de paramètres qui nous intéresse.

Le réglage secret se trouve ici

En effet, bien qu’il propose a priori trois options, il en existe un quatrième qui est caché par défaut sur les ordinateurs grand public. Il s’agit de l’option « Performances optimales ». Cette option permet d’aller plus loin que le mode « Performances élevées » et exploite tout le potentiel des composants de votre ordinateur.

En principe, ce réglage est réservé aux machines professionnelles qui sont dotées d’une version Pro de Windows 10 ou 11. Néanmoins, vous pouvez l’activer en procédant comme suit :

Tout d’abord, lancez « PowerShell » en effectuant un clic-droit sur le menu « Démarrer » dans la barre des tâches et en cliquant sur « Terminal » (Administrateur)

» en effectuant un clic-droit sur le menu « » dans la barre des tâches et en cliquant sur « » (Administrateur) Par la suite, une fenêtre s’ouvrira, copiez-collez la commande suivante : « powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61 » et validez en cliquant sur la touche Entrée.

» et validez en cliquant sur la touche Entrée. Une ligne « GUIDE du mode de gestion de l’alimentation », suivie d’un code alphanumérique, devrait alors apparaître

», suivie d’un code alphanumérique, devrait alors apparaître Ouvrez le menu « Démarrer » et écrivez le mot « alimentation »

» et écrivez le mot « » Cliquez ensuite sur « Choisir un mode de gestion de l’alimentation »

» Vous arriverez sur une page du « Panneau de configuration » sur laquelle il faut cliquer sur « Affichez les modes supplémentaires »

» sur laquelle il faut cliquer sur « » Enfin, sélectionnez l’option « Performances optimales ».

Ce que vous devez savoir avant d’activer ce réglage !

Attention, ce mode consommera plus d’énergie. Par conséquent, la batterie de votre PC pourrait se vider plus rapidement. De plus, ce mode entraîne une chauffe plus importante des composants de votre ordinateur. Il est possible qu’il se mette à ventiler davantage, et donc devienne plus bruyant, pour maintenir une température acceptable.

Nous vous conseillons donc de réserver l’utilisation de ce mode dans les situations où vous avez besoin d’un maximum de puissance. Pour aller plus loin, découvrez également comment rendre un processeur compatible avec Windows 11 ?