Bluetti AC50B : la station électrique tout-terrain à emporter partout

L’autonomie énergétique en déplacement est devenue un vrai sujet. Que ce soit pour partir en camping, travailler en extérieur ou tout simplement faire face à une panne de courant, les stations d’alimentation portables trouvent peu à peu leur place dans notre quotidien. Bluetti, un nom désormais familier dans ce domaine, revient avec une version revisitée de son best-seller : la station électrique portable AC50B. Plus compacte, plus performante et toujours aussi robuste, elle promet par ailleurs de l’énergie en toutes circonstances. Nous avons eu l’occasion de tester ce modèle dans différentes configurations, voici notre verdict complet.

Notre avis en bref

La Bluetti AC50B est une station d’alimentation nomade fiable, compacte et bien pensée. Sa capacité de 448 Wh, ses nombreux ports et sa recharge solaire en font une alliée précieuse pour les baroudeurs et les professionnels. C’est un bon compromis au rapport qualité/prix solide, bien adaptée à un usage ponctuel ou mobile.

Unboxing et design : une prise en main intuitive

À l’ouverture de la boîte, on découvre un ensemble soigné. La Bluetti AC50B est livrée avec :

un chargeur secteur,

un câble allume-cigare,

un câble solaire MC4,

vis de mise à la terre,

un manuel d’utilisation clair.

Le design est compact (280 x 200 x 220 mm) avec une poignée ergonomique intégrée dans le châssis. La station, au look moderne, est par ailleurs recouverte d’un plastique ABS résistant et doux au toucher. De plus, les angles sont arrondis, limitant les risques d’accrocs dans le coffre ou sous la tente par exemple.

L’AC50B adopte un nouveau système de ventilation plus silencieux de 45 dB et optimise l’agencement des ports. En outre, la station dispose d’un écran LCD facile à lire, avec une visibilité claire au soleil. Par ailleurs, cet écran recense toutes les informations indispensables lors du fonctionnement de la station.

Fiche technique : une configuration équilibrée pour l’AC50B

La Bluetti AC50B intègre une batterie LiFePO4 de 500 Wh, pensée pour durer.

Capacité : 448 Wh / 20 Ah / 22,4 V

Technologie : LiFePO4 (jusqu’à 3 000 cycles)

Puissance de sortie : 1000 W

Sortie CA : 1 x Prises murales, 700 W au total

Sortie DC : 1 x Port allume cigare (120 W, 12 V / 10 A)

Sorties USB : 2 x Port USB-C (65 W, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 3 A; 20 V / 3,25 A)

1 x Port USB-A (15 W, 5V / 3 A)

1 x Port USB-A (15 W, 5V / 3 A) Écran LCD de contrôle

Charge secteur, solaire ou auto

Temps de charge CA : 45 Minutes (80%); 70 Minutes (100%)

Temps de charge solaire : 2,7 Heures (100%)

Temps de charge allume cigare : 4,9 Heures (12 V) / 2,7 Heures (24 V)

Dimensions : 280 x 200 x 220 mm

Poids : 6,7 kg

Garantie : 5 ans

La présence d’un port USB-C est un vrai atout pour charger rapidement un ordinateur portable ou une tablette. L’écran LCD, est parfaitement lisible et affiche les informations essentielles : entrée, sortie, autonomie restante.

Performance et efficacité de l’AC50B : une énergie bien répartie

En outre, en situation réelle, la station Bluetti AC50B se montre très polyvalente. Par ailleurs, elle est dotée d’une puissance nominale de 700 W, ce qui permet d’alimenter facilement des appareils. Egalement, vous pouvez activez le mode Power Lifting, qui peut alimenter des appareils jusqu’à 1 000 W, comme les bouilloires ou autres. Elle se recharge complètement en 70 minutes et peut alimenter jusqu’à 6 appareils simultanément. Par ailleurs, voici quelques exemples pratiques de possibilités :

Les tests en intérieur et en extérieur ont montré une bonne stabilité de la tension. Aucun souci à signaler même lorsque plusieurs appareils sont branchés simultanément. Le ventilateur se déclenche de manière discrète, uniquement en cas de charge soutenue.

La charge sur secteur à 100%, nécessite quant à elle environ 70 min et 80% en seulement 45 minutes. Egalement, le port USB-C a par ailleurs permis de recharger les smartphones en charge rapide, preuve d’une bonne gestion de l’énergie.

Autonomie : la AC50B à la hauteur des attentes

L’autonomie dépend évidemment de la consommation des appareils branchés. Ainsi, lors d’un week-end en camping avec deux téléphones, un drone et une enceinte Bluetooth, la Bluetti AC50B a tenu deux jours sans recharge intermédiaire.

En revanche, avec une utilisation plus gourmande (laptop, mini-frigo), l’autonomie chute à une dizaine d’heures, ce qui reste cohérent pour ce modèle. En outre, la batterie d’extension B80 prolonge sensiblement la durée de vie de la batterie.

Point intéressant : la station supporte la recharge solaire pendant l’utilisation. Cela permet de ce fait de maintenir, un niveau d’énergie stable lors d’un usage prolongé en journée. Pour un usage professionnel ou nomade, cette autonomie conviendra de ce fait largement.

En résumé

En conclusion, la Bluetti AC50B coche presque toutes les cases. Robuste, simple à utiliser, bien équipée, elle s’adresse aussi bien aux aventuriers qu’aux professionnels mobiles. Par conséquent, son format compact et son prix contenu en font un produit très équilibré. En résumé, elle se positionne comme une alternative abordable sans trop de compromis.