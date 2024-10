Test – Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro : L’énergie solaire à portée de main 

L’Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro est une solution de stockage d’énergie solaire innovante. Destiné aux amateurs de technologies vertes, ce produit promet d’apporter une source d’énergie fiable et modulaire. Anker, une marque renommée pour ses produits et accessoires électroniques, relance l’aventure ici dans le domaine des solutions solaires avec un produit à la fois esthétique et performant. Nous allons explorer ce dispositif à travers un test pour comprendre ses avantages et ses limitations.

Unboxing et design de la Solarbank 2 E1600 Pro

L’ouverture du kit du SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro est une belle expérience. Il y a plusieurs colis, forcément vu la taille imposante et le poids du kit. La présentation est soignée, avec chaque composant parfaitement disposé pour faciliter l’accès. Dans le kit on trouve donc la batterie principale, une extension (qui est en option), tous les câbles de connexion, les panneaux solaires, les supports de fixation et pour finir un manuel d’utilisation détaillé. Cela représente beaucoup de choses, c’est assez impressionnant mais tout est fait pour faciliter l’installation et ce n’est pas compliqué.

Le design de la Solarbank 2 E1600 Pro est élégant et moderne. Anker a opté pour une finition grise matte qui donne un aspect premium. La batterie est relativement compacte, malgré des dimensions de 46x25x25, pour sa capacité élevée. Pour la transporter il faut prendre en compte son poids qui est de 21 kg. Les accessoires fournis sont de qualité, avec des câbles robustes et étanches ainsi que des supports solides pour une installation sécurisée. Le produit se distingue par son côté ergonomique, la prise en main facilite le transport et le positionnement. A noter que la, ou les extensions, que l’on peut ajouter se place sous la batterie principale après avoir retiré les caches. Le jumelage se fait ainsi de manière parfaite.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités de la Solarbank 2 E1600 Pro

Les caractéristiques techniques du SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro sont impressionnantes :

Capacité batterie : 1 600 Wh extensible jusqu’à 9600 Wh

Cycle de vie de la batterie : 6 000 cycles

Performances : 15 ans

Garantie : 10 ans

Entrée MPPT : 4 MPPT (2 400 W)

Etanchéité : IP68 pour les panneaux solaires, IP65 pour la batterie

Connexions sans fil : Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Panneaux solaires au choix dans la configuration : 2x bifacial 435w, 2x RS40P 445w, 2x RS50B 540W. Possibilité de mettre 4 panneaux

Supports possibles pour les panneaux : Jardin, Toit terrasse, balcon, toiture en pente

Dimensions batterie : 460 × 249 × 254 mm

Poids batterie : 21,8 kg

Sortie CA réseau : 800 W

Sortie CA hors réseau (prise de secours) : 1 000 W

Les caractéristiques sont poussées pour répondre à tous les besoins. Le dispositif permet d’accumuler l’énergie dans la ou les batteries, récupérée grâce aux panneaux, pour ensuite la réinjecter dans votre installation. La gestion de l’énergie peut s’optimiser avec le module système intelligent Smart Meter qui s’installe directement dans le tableau électrique. Ce dernier ajuste donc automatiquement la distribution de l’énergie en fonction des appareils connectés sur l’installation. En effet, Le mode autoconsommation calcule automatiquement la puissance nécessaire et permet des performances plus maximisées, basées sur votre consommation en temps réel. Ce mode permet de mieux optimiser l’énergie que le mode horaires d’utilisation. Rien de compliqué en soit pour installer ce module dans le tableau électrique principal mais si vous n’avez pas de compétence en électricité il faut faire appel à un professionnel.

La Solarbank 2 E1600 Pro se destine clairement à faire diminuer votre consommation d’énergie et ainsi baisser la facture d’électricité. Également le système peut servir de secours en cas de panne de courant grâce à sa prise secteur.

Installation

L’installation de la Solarbank 2 E1600 Pro est assez simple mais prends un peu de temps et de réflexion. Anker a conçu le produit pour être prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte. Après avoir choisi un emplacement bien exposé au soleil, il suffit de connecter les panneaux solaires à la batterie. Les supports de fixation inclus permettent de positionner les panneaux de manière optimale aisément. Lors de la sélection du type de panneaux, le choix du support est également important. En effet, il existe différents supports, jardin, toit terrasse, toit pente ou balcon.

Une vidéo tuto officielle montre la simplicité de la mise en œuvre. La plus grosse difficulté réside dans le choix de l’emplacement pour optimiser au mieux le rendement.

Le dispositif est capable de convertir l’énergie solaire en électricité stockée efficacement, grâce à ses cellules photovoltaïques de haute qualité. En quelques heures, la batterie est complètement chargée et prête à être utilisée. La robustesse de la conception assure une durabilité à long terme, même en conditions extérieures difficiles.

Configuration et performances de la Solarbank 2 E1600 Pro

La configuration de la Solarbank 2 E1600 Pro est intuitive. Anker propose une application dédiée qui permet de suivre en temps réel l’état de la batterie et la production d’énergie. L’interface utilisateur est claire et facile à naviguer. On peut tout programmer à partir de l’application. Cela demande un peu de temps pour bien appréhender les différentes possibilités. Par la suite, en fonction des résultats il est souvent nécessaire de faire quelques ajustements.

Par exemple, on peut définir la puissance que la batterie va réinjecter dans le réseau sur une plage horaire comme la nuit par exemple. Dans un cas concert, si vous indiquez à la solarbank d’injecter 500 watts la nuit alors que vous n’en consommer que 100 watts alors ce sont donc 400 watts de perdus. Un outil de suivi de consommation est donc fortement utile, comme par exemple l’ecojoko testé précédemment. C’est donc aussi l’intérêt de disposer du Smart Meter que nous avons vu plus tôt, qui permet de réguler au plus juste l’ensemble du système. Il y a donc deux types de fonctionnement, à chacun de faire son choix.

Des performances en fonction de son besoin

En termes de performances, les résultats sont très satisfaisants. Quel que soit le mode choisit, la batterie restitue la demande énergétique qui lui est demandé. Les performances vont donc dépendre de la configuration que chacun va donc choisir à savoir le nombre de panneaux et le nombre de batteries additionnelles que l’on veut y ajouter ou pas. Bien évidemment le climat joue une importance capitale avec l’ensoleillement. Les possibilités de configurations sont très bien détaillées sur le site officiel d’Anker et elles vous permettent de calculer ainsi le rapport investissement – économies.

Le système reste donc évolutif car on peut ajouter des extensions de batterie en fonction de ses besoins. Pour être totalement transparent, à moins d’une toute petite installation électrique cela ne suffit pas à être en autoconsommation totale mais cela permet de diminuer sa facture d’électricité et de s’y retrouver sur le long terme. Un calcul est donc à effectuer mais cela promet des économies non substantielles surtout avec les hausses de l’énergie qui ne cessent d’augmenter.

Conclusion

L’Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro se distingue par son efficacité. Avec un design soigné, des caractéristiques techniques robustes et une installation simplifiée, il répond parfaitement aux besoins de ceux qui souhaitent se lancer dans l’autoconsommation. La modularité des batteries et la possibilité de fixer les panneaux solaires sur n’importe quel support sont des atouts majeurs pour ce produit. Anker nous livre là un beau produit avec une modularité pour faire des économies sur sa facture d’énergie.

