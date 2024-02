Ecojoko version Linky est un assistant d’économies d’énergie qui vous permet de suivre votre consommation d’électricité en temps réel. Il est conçu pour être utilisé avec les compteurs Linky et fournit des informations précises sur votre consommation d’énergie. Dans cet article, nous allons voir ses caractéristiques techniques, ses fonctionnalités, l’ergonomie et le design de l’assistant Ecojoko version Linky. La solution Ecojoko est disponible à l’achat pour 199€, ou en location sans engagement à 7,99€/ mois.

Ergonomie et design

L’assistant Ecojoko version Linky est livré avec une clé à brancher sur le compteur Linky. C’est compact et facile à installer.

La clé se dissimule donc sous le compteur linky et une fois le capot remis elle ne se voit plus. Cette clé communique avec l’assistant. Ce dernier peut être posé ou fixé au mur. L’assistant dispose d’un écran LCD central qui affiche différentes informations, notamment la consommation d’énergie en temps réel. Également, l’écran affiche la température de la pièce dans laquelle il est placé ainsi que le taux d’humidité.

Au-dessus de l’écran, on trouve une aiguille qui affiche la puissance réelle consommée en Watts. En dessous, une autre aiguille indique en pourcentage vos économies sur les 7 derniers jours par rapport à votre consommation de référence. La portée annoncée entre la clé linky et l’assistant est de 50m, cela permet de convenir dans la plupart des situations. Sur le dessus de l’assistant, on trouve 3 boutons qui permettent de naviguer afin de faire défiler les différentes informations.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités d’Ecojoko

La solution Ecojoko se présente donc en deux parties. La première est donc le capteur sous forme de clé Linky. Ses dimensions sont de 6.6 x 5.3 x 2.8 cm pour un poids de 29g. Elle est auto alimentée par le compteur Linky et la communication avec l’assistant se fait par ondes radio (868.3 MHz). La deuxième partie est l’assistant. Ses dimensions sont de 11.0 x 11.0 x 4.6 cm pour un poids de 205g. Il fonctionne sur secteur, mais ne consomme que 1,5W.

Les fonctionnalités de l’assistant Ecojoko version Linky sont nombreuses. Il vous permet de suivre votre consommation d’énergie en temps réel. Il faut donc placer l’assistant dans un endroit judicieux et accessible, afin qu’il puisse être visible. En effet, même si l’application dédiée regorge d’informations, l’assistant est la première chose que l’on regarde dans l’utilisation de la solution. À noter qu’il faut attendre au moins 7 jours pour voir les économies réalisées d’une semaine sur l’autre et 21 jours pour accéder à l’analyse de consommation en fonction des usages.

De plus, avec le temps, la solution Ecojoko va détecter de manière plus pertinente les usages et les consommations des appareils. En effet, la détection des différents appareils s’effectue par le biais d’une reconnaissance de signatures électriques dans la consommation électrique globale. Un radiateur n’a pas la même signature électrique qu’un frigidaire par exemple.

Facilité d’emploi

L’assistant Ecojoko version Linky est vraiment facile à utiliser. Il est ergonomique et simple dans sa configuration, mais aussi dans son utilisation quotidienne. S’il dispose d’une application dédiée complète, il peut être utilisé au quotidien sans cette dernière. En effet, les indications affichées sur l’écran et la navigation avec les boutons permettent d’obtenir les informations essentielles sans avoir à utiliser l’application.

L’écran principal permet donc d’afficher les informations essentielles. À l’aide des boutons, on peut donc naviguer sur 4 menus, Mesures, économies, consommation € et messages. Sur chacun de ces menus, il est possible d’afficher des informations telles que la puissance moyenne de la dernière heure, du jour et la puissance max. Au niveau consommation en euros, on peut afficher celle sur la dernière heure, du jour, des 7 derniers jours et du mois. C’est donc très complet et simple d’utilisation.

L’application Ecojoko

L’application Ecojoko version Linky est disponible sur iOS et Android. Elle est claire et ludique et elle permet de suivre votre consommation d’énergie en temps réel. Elle vous permet également de suivre votre consommation d’énergie par appareil et de déterminer les appareils qui consomment le plus d’énergie.

L’écran d’accueil indique clairement la puissance consommée en temps réel. Il reprend le design physique de l’assistant. On peut aussi afficher les économies et le coût en €. Un onglet paramètres permet d’accéder à des sous menus. On trouve notamment l’onglet mesures qui permet d’afficher un graphique précis de sa consommation avec une sélection d’affichage par heure, jour, semaine, mois ou année. On trouve aussi l’historique de la température et du taux d’humidité. De plus, on trouve l’historique de la consommation de gaz. Tout cela est possible à condition de bien renseigner à la première installation les différents paramètres de ses contrats d’électricité et éventuellement de gaz.

L’onglet économies va permettre d’afficher soit un résumé, soit un détail avec sa conso en cours et une conso de référence calculée sur une moyenne des 3 premières semaines de consommation.

Autre onglet, celui de l’analyse de sa consommation. C’est là où l’assistant va détecter au fur et à mesure le type d’appareil et le catégoriser en fonction de sa signature électrique. Il est ainsi plus facile de visualiser sa conso des appareils en veille, des appareils de cuisson, du gros électroménager etc. De nombreux appareils vont toutefois êtres catégorisés dans la rubrique “autres appareils”. Il s’agit des appareils comme les TV, ordinateurs dont la signature est pour le moment encore trop difficilement identifiable.

L’application Ecojoko comprend également des onglets classement et records. Ceux-ci permettent de se situer parmi les nombreux utilisateurs de la solution. Autre onglet intéressant, celui des missions. En effet, à travers cet onglet, vous pouvez accéder à différentes missions qui permettent d’effectuer des économies d’énergies. Le tout est présenté sous forme de thématique comme les veilles, la cuisson, l’eau chaude et beaucoup d’autres encore. C’est ludique, informatif et permet d’être sensibilisé à ces diverses actions.

Conclusion

En conclusion, l’assistant Ecojoko version Linky est un excellent outil pour suivre votre consommation d’énergie en temps réel. Contrairement à d’autres outils de suivi comme des applications tierces sans assistant, qui se basent sur des algorithmes avec des estimations basées sur des informations que l’on va saisir, Ecojoko se base sur l’information précise et en temps réel. Grâce à son application claire et intuitive, la solution est facile à utiliser et fournit des informations précises sur sa consommation d’énergie. Ce n’est pas un appareil magique qui réalise tout seul des économies, mais un outil, bien pensé, qui permet d’agir pour suivre, éduquer, maitriser et au final réduire sa consommation.