Coup d’élan pour la cybersécurité : Microsoft inaugure une école cyber à Rennes

Nous sommes ravis d’annoncer l’inauguration de la première Ecole Cyber Microsoft by Simplon dans la région Grand Ouest, près de Rennes, par Microsoft France et Simplon. Cette collaboration marque une avancée significative dans l’engagement de Microsoft France, dont le but est de former 10 000 professionnels de la cybersécurité en France d’ici à 2025. Ce nouveau développement répond à un besoin urgent de talent en matière de cybersécurité, en formant les talents du numérique. Ainsi, cette école représente une étape cruciale dans la concrétisation de cet objectif ambitieux.

Ecole cyber Microsoft by Simplon à Rennes

Depuis le 11 décembre 2023, l’Ecole Cyber Microsoft by Simplon de Rennes accueille 11 apprenants pour une formation de 19 mois, incluant une période de formation intensive de trois mois suivie de 16 mois en alternance au sein d’entreprises partenaires. Durant ce parcours, le programme de formation se concentre sur le développement des compétences essentielles. Les apprenants visent l’obtention du Titre RNCP de niveau 6 « Administrateur d’Infrastructures Sécurisées ». Cette approche structurée garantit une préparation complète pour les futurs défis de la cybersécurité, offrant ainsi une base solide pour leur carrière dans ce domaine en pleine expansion.

Toutes les tranches d’âge et tous les horizons accueillent les personnes pour participer à cette formation. Cette diversité se reflète dans la promotion rennaise, qui comprend des profils aux expériences et aux compétences variées. Par conséquent, la formation inclusive et professionnalisante accorde l’accès aux demandeurs d’emploi sans prérequis de diplôme, offrant ainsi des opportunités équitables d’accès à cette carrière en plein essor.

Partenariat avec Metsys, Advens et le groupe Roullier

L’engagement de Metsys, Advens et du Groupe Roullier, acteurs clés de la cybersécurité en France, a contribué à l’organisation de cette formation. Ainsi, ces partenaires mettent à profit leur expertise et leur savoir-faire pour former les apprenants, soulignant leur ambition d’ouvrir les opportunités d’un métier d’avenir au plus grand nombre. Dans cette collaboration fructueuse, ils jouent un rôle crucial dans la préparation des futurs professionnels de la cybersécurité.

Apporter une solution au manque de professionnels en cybersécurité

La nécessité de professionnels en cybersécurité n’a jamais été aussi urgente. Selon le dernier Microsoft Digital Defense Report publié en octobre 2023, le monde fait face à une nouvelle ère de menaces, plus sophistiquées et plus concentrées. La France, en particulier, est l’un des pays les plus ciblés, avec un manque estimé de 15 000 professionnels de la cybersécurité.

C’est dans cette optique que Microsoft France a lancé les Écoles avec l’ambition de former 10 000 nouveaux professionnels de la cybersécurité d’ici à 2025. Dans cette dynamique, avec six écoles à l’échelle nationale et 76 apprenants en entrée de parcours, l’initiative connaît un début prometteur.

N’hésitez pas à partager cette nouvelle excitante avec ceux qui pourraient être intéressés par la formation en cybersécurité. Ensemble, nous pouvons combler le fossé de compétences en cybersécurité et créer un avenir numérique plus sûr pour tous.