Cybersécurité : les principales menaces rencontrées par les Français en 2021

La cybersécurité est aujourd’hui un sujet de plus en plus important, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. C’est pourquoi il est important de sécuriser son ordinateur (à l’aide d’un antivirus par exemple) ou encore son réseau, mais aussi d’appliquer de bonnes pratiques afin de naviguer sur internet en toute sécurité. Dans un nouveau rapport d’activité, le dispositif d’aide et d’assistance aux particuliers et aux PME « cybermalveillance.gouv.fr » est venu dresser un bilan des menaces rencontrées par les Français au cours de l’année 2021.

Le rapport d’activité 2021 des cybermenaces de Cybermalveillance.gouv.fr

Pour commencer, le rapport d’activité 2021 de Cybermalveillance.gouv.fr est venu souligner que 173 000 demandes d’assistance ont été enregistrées l’année dernière. Au total, 90 % d’entre elles provenaient de particuliers. Chez ces derniers, les principales cybermenaces rencontrées sont les suivantes : le phishing (31 %) ; le piratage de comptes (19 %) ; le faux support technique (13 %) ; la violation de données (9 %) ; ou encore le chantage à la webcam (13 %).

Concernant les professionnels, que ce soit la catégorie « entreprises et associations » ou « collectivités et administrations », les rançongiciels étaient la première cause de recherche d’assistance. La plateforme précise d’ailleurs que le nombre de recherches d’assistance a augmenté de plus de 95 % par rapport à 2020.

De manière plus globale, la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr déclare avoir connu un record de visites en 2021. Elle souligne ainsi que ce phénomène est « révélateur du besoin des populations face à une recrudescence des activités cybercriminelles (fausses poursuites pour pédopornographie, arnaques au Compte Personnel de Formation, chantage à la webcam prétendue piratée, fuite de données personnelles et notamment médicales, cyberharcèlement…).«

Le rapport résumé explique que sur 47 formes de cybermalveillances traitées par la plateforme :

Le phishing (hameçonnage) « est en progression sous toutes ses formes (1,3 million de recherches d’information et d’assistance), notamment par SMS. »

(hameçonnage) « est (1,3 million de recherches d’information et d’assistance), notamment par SMS. » Le pirate de compte est la deuxième cybermenace la plus rencontrée par les particuliers et les entreprises, « avec des effets parfois dévastateurs pour les victimes.«

est la deuxième cybermenace la plus rencontrée par les particuliers et les entreprises, « avec des effets parfois dévastateurs pour les victimes.« Les ransomware (rançongiciels) connaissent une forte hausse, avec notamment une première place en termes de cybermenace pour les entreprises et les collectivités.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Antivirus : le logiciel Kaspersky pourrait ne plus être mis à jour !