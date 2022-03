Studio Display : l’écran Apple fonctionne avec un PC Windows, mais avec des limites

Mardi 8 mars, Apple a présenté son nouvel écran externe : le Studio Display. Conçu pour fonctionner parfaitement avec tous les Mac M1, le moniteur peut fonctionner avec un PC Windows… mais il ne sera pas parfaitement exploitable.

Un écran externe compatible avec les PC Thunderbolt

Lors de sa première keynote de 2022, annonçant notamment l’iPhone SE (2022), l’iPad Air 5 et le Mac Studio, Apple a dévoilé un nouveau moniteur, baptisé Studio Display. Ce modèle 27 pouces 5K embarque une puce A13 Bionic pour offrir de nouvelles fonctions. Pour rappel, le moniteur dispose d’une caméra de 12 mégapixels ou encore de six haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Interrogé par The Verge, Apple confirme que l’écran Studio Display est également compatible avec les ordinateurs sous Windows. D’après la marque, il est possible de connecter l’écran à n’importe quel PC et de s’en servir comme un moniteur externe, à condition que celui-ci prenne bien en charge la connexion Thunderbolt.

Studio Display : des options absentes sous Windows

Cependant, les fonctionnalités spécifiques à Apple ne fonctionneront pas, car elles nécessitent macOS. Pour commencer, la caméra de 12 mégapixels ne prendra pas en charge Center Stage (la fonctionnalité qui recadre automatiquement votre webcam durant les appels vidéo), mais se comportera comme une webcam classique.

En ce qui concerne le son, les 6 haut-parleurs restent utilisables, mais l’Audio Spatial ne sera pas disponible avec un PC Windows. Pour mettre à jour le logiciel de l’écran, il sera impératif de passer par un Mac. Enfin, Apple précise aussi que les fonctions « Dis Siri » et True Tone seront également aux abonnés absents avec un PC Windows.

Pour rappel, ce moniteur externe débute au tarif de 1749 € et sera commercialisé à partir du 18 mars 2022.