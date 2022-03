Apple annonce le Studio Display : un moniteur externe 5K de 27 pouces à 1 749 €

Lors de la Keynote du 8 mars 2022, Apple a annoncé un nouvel écran externe, le Studio Display. Un peu plus abordable que le Pro Display XDR, il embarque une fiche technique très musclée : résolution 5K, verre nano-texturé ou encore puce d’iPhone.

Studio Display : un écran externe pour accompagner le Mac Studio

Pour accompagner son nouveau Mac Studio, Apple a officialisé un écran externe de 27 pouces avec une résolution 4K. Baptisé Studio Display, il embarque une dalle 5K qui affiche plus de 14,7 millions de pixels. Elle offre des couleurs P3 et une luminosité maximale de 600 nits. Deux options sont par ailleurs proposées pour l’écran : un verre standard ainsi qu’un verre nano-texturé proposant un traitement anti-reflet encore plus poussé que la version de base.

L’écran embarque une puce A13, la même que dans les iPhone 11 et 11 Pro. Pour les visioconférences, on pourra utiliser la caméra intégrée de 12 MP qui embarque la fonction Cadre centré.

L’écran prend en charge l’audio spatial, rendu possible grâce à la puce A13 et les 6 haut-parleurs. Plus précisément, il s’agira de quatre woofers pour des basses sans vibration et deux tweeters. On ajoutera à cela trois micros de « qualité studio ».

Côté connectique, le Studio Display intègre au dos un port d’alimentation, trois ports USB-C ainsi qu’un port Thunderbolt capable de délivrer une puissance de 96 W.

Un ticket d’entrée de 1749 euros

Concernant les variantes, on aura deux choix de pied (classique ou Pro Stand) ou la possibilité de le fixer au mur avec un support VESA. Les tarifs débutent à 1749 € pour la version de base, précommandables dès maintenant pour une disponibilité le 18 mars. À noter que si vous choisissez l’option avec verre nano-texturé (+ 250 €), la célèbre chiffonnette est incluse.

