Apple annonce le Mac Studio : le successeur du Mac Pro avec puce M1 Max et M1 Ultra

Outre l’iPhone SE 5G, Apple est venu annoncer un produit de taille lors de sa conférence Peek Performance du 8 mars 2022 : le Mac Studio. Avec ce nouveau produit, la firme à la pomme souhaite proposer un nouvel ordinateur de bureau compact et plus puissant que le Mac Pro. Pour cela, les puces M1 Max et M1 ultra sont de la partie.

Place à un nouvel ordinateur fixe Apple, le Mac Studio

Les rumeurs auront une nouvelle fois eu raison d’Apple. Alors que nous attendions un Mac mini plus puissant, la firme de Cupertino est venue répondre aux attentes des consommateurs en proposant le Mac Studio. Pour commencer, parlons du design de ce nouveau produit Apple. Le Mac Studio vient prendre la même forme qu’un Mac mini, mais avec une plus grande épaisseur. Il profite d’ailleurs à sa base d’un système de ventilation, ainsi qu’une grille à l’arrière.

Au niveau des connectiques, le Mac Studio dispose d’un large éventail de ports à l’arrière : quatre Thunderbolt 4 en USB-C ; Ethernet, 10 Gb/s ; deux USB-A ; HDMI ; et une prise jack « professionnelle« . Dernier point à noter, l’avent profite d’un voyant lumineux à l’avant pour informer si l’ordinateur est allumé ou non ; d’un lecteur de carte SD ; et de deux ports USB-C. À noter, le Mac Studio peut prendre en charge 4 écrans externe et une TV en même temps.

Le Mac Studio profite de la toute dernière puce Apple : la M1 Ultra. Pour faire très rapide, cette dernière est l’équivalent de deux puces M1 Max. Dans les détails, elle se compose de 114 milliards de transistors ; d’une bande passante mémoire de 800 Go/s, de 20 cœurs CPU, 64 cœurs GPU et 32 cœurs NPU. Une version avec puce M1 Max est aussi de la partie. En plus de cela, Apple propose jusqu’à 128 Go de RAM et 8 To de stockage interne.

Le Mac Studio est proposé à un prix de départ de 2 299 euros avec puce M1 Max, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage, contre 4 599 € pour la déclinaison M1 Ultra, 64 Go de RAM et 1 To de stockage. Les précommandes ont d’ores et déjà débuté. La date de sortie est annoncée pour le 18 mars 2022.

Dernier point, même si nous pouvions penser que le Mac Studio était le successeur du Mac Pro, Apple a expliqué qu’un Mac Pro était bel et bien prévu et qu’il serait présenté « un autre jour ». Les puces Apple Silicon pour Mac semblent ainsi avoir encore beaucoup de performances à nous montrer dans les mois à venir.