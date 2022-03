Apple annonce l’iPhone SE (2022) : la puce A15 est de sortie avec de la 5G et plus de puissance

L’heure est enfin arrivée. La keynote Peek Performance d’Apple est venu officialiser un tout nouveau smartphone abordable : l’iPhone SE 5G (2022). À travers ce modèle, la firme à la pomme vient ainsi proposer un smartphone 5G plus abordable que les iPhone 12 et 13. En plus de cela, l’autonomie a été améliorée par rapport au modèle de 2020.

L’iPhone SE 5G enfin officialisé par Apple

Après des mois de rumeurs, l’iPhone SE 5G vient enfin d’être présenté par Apple. Ce nouveau modèle abordable de la firme américaine semble à première vue ne présenter aucun changement par rapport à la génération précédente. En effet, le design est totalement identique, à l’exception d’un coloris supplémentaire de couleur verte et un écran avec verre Ceramic Shield. Cependant, cet iPhone renferme beaucoup de changements dans ses entrailles.

La plus grosse nouveauté est tout simplement dans le nom du produit : la 5G. En effet, le nouveau smartphone abordable d’Apple profite de l’A15 Bionic, soit la même puce que les iPhone 13 ou encore de l’iPad mini 6. Cela permet ainsi d’offrir plus de puissance à cette gamme, mais aussi d’être enfin compatible avec le réseau 5G. L’iPhone SE 5G représente ainsi une belle alternative en termes d’accessibilité par rapport aux tarifs des seuls téléphones 5G d’Apple, les iPhone 12 et les iPhone 13.

Apple a annoncé que l’iPhone SE 5G sera commercialisé au prix de 429 $. La date de sortie du smartphone est prévue pour le 18 mars 2022. À noter, les précommandes seront ouvertes dès ce vendredi 11 mars. Trois coloris sont proposés : noir, blanc et rouge.