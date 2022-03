iPhone SE 5G : de nouveaux détails avant sa présentation le 8 mars

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on en parle, un iPhone SE compatible avec le réseau 5G. Avec ce modèle, Apple continuerait ainsi à démocratiser la 5G, mais à un prix plus léger que celui des iPhone 12 et iPhone 13. Avant l’officielle du smartphone par la firme à la pomme lors de la keynote du 8 mars, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo est venu donner quelques derniers détails à son sujet.

Les dernières informations sur l’iPhone SE 5G

Le site MacRumors vient de reporter de récents propos de l’analyste Ming-Chi Kuo de chez TF International Securities. Dans les détails, ce spécialiste de la firme à la pomme est venu faire 6 prédictions concernant l’iPhone SE 5G. Pour rappel, Apple devrait annoncer ce smartphone le 8 mars 2022.

Avant toute chose, sachez que les informations dévoilées proviennent d’un compte Twitter avec deux publications et stipulant représenter Ming-Chi Kuo. La véracité de ces informations concernant l’iPhone SE 5G est ainsi à prendre avec des pincettes. En effet, l’analyste s’exprime généralement par le biais de notes officielles à destination des investisseurs, et non via Twitter. MacRumors explique d’ailleurs ne pas avoir été en mesure de vérifier que le compte @mingchikuo appartenait bien à ce dernier. ‌

Revenons maintenant sur les informations dévoilées par ce Tweet. Tout d’abord, nous apprenons que la production de masse l’iPhone SE 5G aurait débuté en ce mois de mars et qu’Apple prévoirait entre 25 et 30 millions de modèles expédiés durant l’année 2022. Au niveau du stockage interne, trois options seraient proposées : 64 Go, 128 Go et 256 Go. Pour information, l’iPhone SE 2020 ne proposait pas de version avec 256 Go de stockage.

Comme cela a été suggéré à de multiples rumeurs, le smartphone embarquerait la puce Apple A15 Bionic et profiterait de la connectivité 5G. Au niveau du design, rien ne changerait par rapport à la génération précédente. L’iPhone SE 5G aurait ainsi à nouveau droit à une dalle LCD de 4,7 pouces ainsi que les mêmes coloris (blanc, noir et rouge).