Oppo se lance dans le marché des tablettes avec la Oppo Pad

Oppo a lancé sa première tablette aux côtés de ses nouveaux smartphones haut de gamme lors du MWC 2022. Elle se positionne dans le segment du milieu de gamme et propose des caractéristiques intéressantes.

Oppo Pad : la première tablette du constructeur

Le marché des tablettes intéresse de nouveau les fabricants et Oppo a décidé de se lancer. En effet, en plus de dévoiler ses nouveaux smartphones Find X5 Pro et Find X5 Lite, Oppo profitera de la conférence du 24 février pour annoncer sa première tablette. Baptisée Oppo Pad, elle se place en concurrente directe à la Xiaomi Mi Pad 5.

L’Oppo Pad embarque un écran LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une définition de 2560 x 1600 pixels. Le constructeur annonce une compatibilité HDR10 et une luminosité maximale de 480 nits.

D’une épaisseur de 6,99 mm pour un poids annoncé de 507 grammes, l’Oppo Pad est alimenté par un Snapdragon 870 couplé à 6 ou 8 Go de RAM LPDDR5 et de 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

Notons aussi la présence de quatre haut-parleurs et d’un support Dolby Atmos et Hi-Res Audio, mais aussi du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

Une tablette prometteuse, réservée pour l’instant au marché chinois

On retrouve une batterie 8 300 mAh, pouvant se charger grâce au bloc de 33 W fourni dans la boite. Pour information, l’Oppo Pad profite d’une interface ColorOS for Pad dérivée de ColorOS 12, une surcouche basée sur Android 11. Elle apporte des fonctions de multi-fenêtres, mais aussi et surtout une compatibilité avec un stylet Oppo Pencil.

Oppo propose sa tablette uniquement en Chine en trois coloris : noir, argent et violet. Pour les prix, comptez 2299 yuans pour le modèle de base (6/128 Go), soit environ 325 euros. Le prix de la variante à 8/256 Go monte à 2999 yuans, soit 425 euros. Pour l’instant, on ne sait pas si la Oppo Pad sera disponible ultérieurement à l’international.