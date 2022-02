Oppo annonce le Find X5 Pro, un smartphone très bien équipé pour la photo et la vidéo

Quelques jours avant le MWC 2022 de Barcelone, Oppo est venu annoncer sa toute nouvelle gamme de smartphones : les Oppo Find X5. Sans grande surprise, la firme chinoise propose une fiche technique béton pour ses nouveaux flagships, notamment au niveau de la partie photo et vidéo. Découvrez les fiches techniques et spécificités des nouveaux smartphones Oppo dans la suite de notre article !

Des Oppo Find X5 parfaits pour les fans de photo et vidéo

Commençons avec le modèle le plus haut de gamme : l’Oppo Find X5 Pro. Le smartphone embarque pour commencer une dalle AMOLED LTPO de 6,7 pouces avec une définition WQHD+ (3216 x 1440 pixels), une luminosité maximale de 1300 nits et un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz. Affichant plus d’un milliard de couleurs, elle supporte d’ailleurs le HDR10 et HD10+ et peut améliorer la définition d’un contenu grâce à la technologie OPPO’s O1 Ultra Vision Engine.

A l’intérieur de l’Oppo Find X5 Pro, nous retrouvons un processeur Snapdragon 8 Gén 1 couplé à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, mais aussi la puce MariSilicon X dédiée au traitement photo (NPU). Grâce à son système 10 bits, cette dernière permet d’ailleurs de capter et afficher plus d’un milliard de couleurs et filmer en 4K de nuit à l’aide des deux capteurs Sony IMX766 présents à l’arrière, un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx. À cela s’ajoute un téléobjectif de 13 Mpx Samsung S5K3M5.

Petite spécificité du capteur principal, il profite d’une stabilisation optique à 5 axes, une première dans le monde des smartphones. Combiné aux algorithmes d’Oppo, cela permet de faciliter la capture en mouvement de photos et vidéo. La caméra selfie est quant à elle de 32 Mpx. Pour rappel, Oppo a travaillé avec Hasselblad pour la partie photo des Find X5. Ce partenariat sur trois ans avec ce spécialiste suédois devrait ainsi permettre à la marque de proposer une meilleure qualité photo et vidéo sur ses smartphones.

Le smartphone s’équipe ensuite d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide filaire 80W SuperVOOC et sans fil 50W AirVooc. Pour finir, l’Oppo Find X5 Pro est proposé en deux coloris, noir (Glaze Black) et blanc(Ceramic White) ; profite d’une certification IP68 lui permettant d’être résistant à l’eau à la poussière ; et profite de la surcouche ColorOS 12 tournant sous Android 12.

Du côté de l’Oppo Find X5, le smartphone se veut un peu plus limité sur certains de ses aspects, mais profite tout de même de capteurs photo similaires, mais sans la stabilisation optique à 5 axes. Nous retrouvons ainsi une dalle OLED FHD+ de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ; une puce Snapdragon 888 couplée à 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et la puce MariSilicon X ; un module photo arrière avec un grand-angle et un ultra grand-angle de 50 Mpx Sony IMX766 ainsi qu’un téléobjectif 13 Mpx Samsung S5K3M5 ; une batterie de 4 800 mAh compatible avec la charge rapide 80 W et sans fil 30 W ; ou encore les coloris blanc et noir.