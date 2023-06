Qu’est-ce qu’une surcouche Android ?

Une surcouche Android, également connue sous le nom de surcouche utilisateur, est une modification logicielle apportée par un fabricant de smartphones ou un opérateur mobile à l’interface utilisateur d’Android. Elle est conçue pour personnaliser l’apparence et les fonctionnalités de base du système d’exploitation de Google. Le but ? Se démarquer des autres appareils Android et de fournir une expérience utilisateur unique.

À chaque smartphone sa surcouche

Il existe plusieurs types de surcouches logicielles sur la plateforme Android. Voici les plus courants, sans que cette liste soit exhaustive pour autant:

Développée par Samsung, One UI est une surcouche logicielle utilisée sur les smartphones Galaxy. Elle vise à améliorer l’expérience utilisateur en proposant une interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités avancées. Par exemple, la gestion des fenêtres multiples et des options de personnalisation étendues.

MIUI, développée par Xiaomi, offre une interface utilisateur hautement personnalisée avec des thèmes, des icônes et des animations personnalisables. MIUI intègre également des fonctionnalités supplémentaires comme la gestion des notifications, les gestes de navigation et des applications préinstallées.

OxygenOS est présente sur les smartphones de la marque OnePlus. Cette surcouche Android est connue pour offrir une expérience Android proche de la version stock. Tout en ajoutant des fonctionnalités et des options de personnalisation supplémentaires, OxygenOS met l’accent sur les performances et la rapidité d’exécution.

EMUI, connue sous le nom de Magic UI, est la surcouche logicielle développée par Huawei pour ses smartphones. Elle offre une expérience utilisateur personnalisée avec des thèmes, des styles d’icônes et des fonctionnalités spécifiques à Huawei. Entre autres, le mode de gestion de la batterie, les gestes de navigation et les fonctionnalités de sécurité avancées.

Stock Android ou Android pur ou Android de base: c’est la version d’Android fournie par Google sans aucune modification majeure de l’interface utilisateur. Les smartphones Google Pixel utilisent cette version de l’OS. Ils offrent une expérience Android pure avec les dernières mises à jour et fonctionnalités directement de Google.

Pourquoi utiliser une surcouche Android ?

Il est important de noter que ces avantages varient d’une surcouche à l’autre. Par conséquent, certaines surcouches peuvent également présenter des inconvénients potentiels. Par exemple, des performances réduites, une consommation de mémoire accrue ou une compatibilité limitée avec certaines applications ou mises à jour d’Android. Ainsi, les utilisateurs doivent considérer ces facteurs avant de choisir un appareil avec une surcouche spécifique.

Les surcouches Android servent généralement, aux fabricants de smartphone à ajouter des fonctionnalités supplémentaires, des applications préinstallées et des personnalisations visuelles à leurs appareils. Par exemple, Samsung utilise sa surcouche appelée « One UI » pour ajouter des fonctionnalités spécifiques à ses téléphones Galaxy. Tandis que Xiaomi utilise sa surcouche MIUI.

Ces surcouches modifient l’apparence des icônes, la disposition des menus, les paramètres système et l’organisation des applications. Elles ajoutent aussi des fonctionnalités supplémentaires comme des modes de capture d’écran avancés, des gestes de navigation personnalisés, des options de personnalisation étendues et des applications exclusives.

Les systèmes d’exploitation de Google proposent néanmoins des fonctionnalités supplémentaires qui entraînent parfois des différences de performances, de stabilité et de compatibilité avec les mises à jour. Il arrive même que le logiciel rende l’interface utilisateur plus complexe et moins intuitive pour certains utilisateurs. Les menus et les paramètres diffèrent de ceux d’Android stock, ce qui nécessite un certain temps pour s’habituer.

Quelle est la meilleure surcouche Android ?

Chaque surcouche a ses propres avantages et inconvénients. Certains préfèrent une expérience Android proche de la version stock. Tandis que d’autres apprécient les fonctionnalités supplémentaires et la personnalisation offertes par les surcouches plus personnalisées. Ainsi, la meilleure surcouche reste certainement la surcouche qui vous convient !

Certaines personnes préfèrent l’expérience Android stock, qui est l’interface utilisateur pure d’Android sans aucune modification ajoutée par le fabricant. Comme précédemment dit, c’est la version d’Android fournie par Google sans aucune modification majeure de l’interface utilisateur. Ce logiciel propose une interface utilisateur simple et épurée. Avec des icônes et des éléments de conception respectant les directives de conception de Google Material Design. L’accent est mis sur la clarté, la simplicité et la convivialité.

De plus, les applications Google de base telles que Gmail, Google Maps, YouTube, Google Chrome, Google Photos, Google Drive, etc., y sont d’emblée installées et mises à jour régulièrement via le Google Play Store. Enfin, étant donné qu’Android stock n’inclut pas de surcouche logicielle ajoutée par les fabricants, il est souvent considéré comme offrant de bonnes performances et une stabilité accrue. Cela est dû à l’absence de personnalisations supplémentaires qui pourrait entraîner des ralentissements ou des bugs.

Cependant, d’autres surcouches Android sont souvent bien accueillies par les utilisateurs et reçoivent des éloges pour leurs fonctionnalités, leur stabilité et leur convivialité. Samsung One UI et OxygenOS font notamment partie de ces premiers choix.